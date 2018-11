Luego del traslado a sus nuevos puestos

Gremiales con pocas ganancias, algunos solo venden Bs 30 por día

Cerca de 28.000 gremiales se trasladaron a los nuevos mercados construidos por la Alcaldía cruceña. Pero el ingreso económico en sus ventas a disminuido. Urbanista sugiere que se debe potencializar los mercados distritales.

Lunes, 12 de Noviembre, 2018

Desde noviembre del año pasado los mercados de Santa Cruz se han vuelto más transitables, vemos calles y avenidas menos caóticas y aglomeradas de personas y vehículos. Esto debido al reordenamiento que realizó la Alcaldía para la recuperación de los espacios públicos que eran ocupados por cientos de gremiales dedicados al comercio informal, a quienes se los trasladó a nuevos mercados modernos. Pero la realidad económica no favoreció mucho a este sector, puesto que a algunos les toca volver con Bs 30 a su hogar, ya que en estos centros de abastecimiento no llegan muchos compradores. “El proyecto de la Alcaldía no estuvo bien planteado, la intención de recuperar los espacios puede ser buena. Pero no pensaron en la situación económica del sector gremial. Se lanzaron contra su fuente de subsistencia ¿Por qué mandarlos tan lejos a un lugar donde no hay compradores? Se debe trabajar en potencializar los mercados distritales”, expresó el arquitecto y urbanista, Fernando Prado Salmón.

La otra realidad. El 14 de noviembre del año pasado la señora María Tenorio, que pertenece a la Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios (Asproa), que vendía verduras sobre el tercer anillo del mercado minorista Abasto, tuvo que trasladar toda su mercadería hacia los nuevos puestos que la Alcaldía construyó en el “Mercado Mayorista Abasto”, ubicado entre 8vo y 9no anillo de la doble vía a La Guardia. María cuenta que se sintió emocionada con la idea de tener un lugar fijo y dejar las aceras del antiguo mercado. Pero sin embargo, esto le afectó económicamente, puesto que ya no generaba los mismos ingresos que antes. “Aquí cada día tengo que botar mis verduras porque se echan a perder. No viene mucha gente a comprar. A nosotros nos toca rebajar nuestros productos y casi no ganamos nada”, expresó la comerciante.

Además, manifestó que antes por día tenía un ingreso económico de 600 a 800 bolivianos. En cambio, ahora le ha tocado volver hasta con una ganancia de Bs 30 a 80 a su hogar, donde la esperan 4 hijos, a los que tiene que sustentar con sus ventas. “Los vendedores estamos como en una balanza que sube y baja, hay días en que no vendemos nada. Pero ni modo, qué vamos a hacer, solo esperamos que las ventas suban y la situación mejore”, contó María.

Similar situación atraviesa Alejandra Condori, de la Asociación 14 de Febrero, quien vende comida hace más de 15 años en la calle Amboró, frente al comercial 24 de Septiembre, del mercado La Ramada (antiguo) de la avenida Grigotá. El 30 de abril llegó hasta su nuevo puesto en el mercado minorista La Ramada, ubicado en la avenida Moscú y 6to anillo. Dejó de lado su carrito de 4 ruedas, donde asentaba sus ollas de comida y pasó a ocupar un puesto fijo que cuenta con mesones y lavamanos. Sin duda un lugar mucho más cómodo y ordenado. Sin embargo, las ventas en este sitio, tampoco han sido favorables para ella. “Antes llegaba a vender más de 100 platos de comida y tenía dos empleadas que me ayudaban. Pero ahora me tocó vender sola, con la ayuda de mis hijos, porque ya no ganamos como antes”, expresó la señora Alejandra.

Un problema en común. En un sondeo realizado en los nuevos mercados, varios comerciantes indican que atraviesan por la misma situación. Manifiesta su apoyo al orden de la ciudad y agradecen por los nuevos puestos. Pero señalan que no les está yendo económicamente bien en estos lugares. Agregan que están obligados a permanecer en sus puestos, aunque no vendan. Esto debido a que la Alcaldía advirtió que luego de cinco días de abandono continuo se realizará el proceso de reversión de los puestos hacia otras personas.

“El reordenamiento es algo político” Para el arquitecto Prado, el plan de reordenamiento de mercados y recuperación de espacios públicos que ejecutó la Alcaldía, es una estrategia netamente política. Ya que la construcción de estos centros de abastecimiento se las realizó en zonas alejadas, que no son comerciales. “Políticamente sería muy bueno para las autoridades presentarse como los liberadores de los espacios públicos. Han construido sin pensar en el tema del vendedor y los mandaron lejos”, afirmó.

Enfatizó en que se deben potencializar los mercados distritales e implementar nuevas estrategias de empleo para la población. “En vez de construir grandes mercados, se debe potenciar la red de mercados distritales. Así la población no tendría por qué salir y transportarse tan lejos para comprar sus productos. Hay que aprovechar que hay demanda insatisfecha en algunas partes y es allí donde se deben construir mercados”, añadió Prado.

Manifestó que más de 60.000 personas llegan a Santa Cruz por año y la mayoría se dedica al comercio informal. “Se debe generar otras oportunidades de empleo, crear talleres de carpintería, artesanía, pintura, cerrajería y otros, porque solo se promueve el sector gremial y si seguimos así tendríamos que llenar la ciudad de mercados cada año”.

28 mil gremiales en nuevos mercados

Luego de la reubicación de mercados y la recuperación de espacios públicos, se estima que aproximadamente 28.000 gremiales han sido trasladados a los nuevos centros de abastecimiento. Sin embargo aún existe un 3% de ambulantes que se resisten a salir. El municipio cruceño llegó a invertir más de 140 millones de bolivianos para la construcción del los nuevos mercados Los Pozos, Mayorista Abasto y La Ramada. En el país, existe alrededor de, medio millón de comerciantes y gremiales, la mayoría se encuentra en La paz, Cochabamba y Santa Cruz.

'Aquí cada día tengo que botar mis verduras porque se echan a perder. No viene mucha gente a comprar. A nosotros nos toca rebajar nuestros productos y casi no ganamos nada'.

María Tenorio

Comerciante del nuevo Mercado Abasto

'Construyen mercados enormes en lugares alejados y tratan de crear demanda de compradores alargando rutas de micros, creando dispersión humana, generando más distancia'.

Fernando Prado Salmón

Arquitecto y urbanista

LOS POZOS. Así luce el nuevo mercado minorista Los Pozos, ubicado en el 8vo anillo de la avenida Alemania. El traslado de los gremiales fue el 26 de marzo.

ABASTO. El nuevo mercado mayorista Abasto este 14 de noviembre cumple un año de funcionamiento. Está ubicado entre el 8vo y 9no anillo de la doble vía a La Guardia.

RAMADA. El mercado minorista La Ramada se inauguró el 30 de abril de este año. Está ubicado en el 6to anillo de la avenida Moscú.