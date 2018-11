En la capital cruceña y municipios

Fin de semana con tradición y solidaridad

Se realizaron dos carreras solidarias y cuatro municipios festejaron sus costumbres.

Lunes, 12 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: No videntes participaron de una inusual maratón que llegó a la plaza principal.

Este fin de semana se realizaron varias actividades solidarias y otras tradicionales, no solo en la capital cruceña, sino también en los municipios próximos. El domingo arrancó con la maratón, "Tus ojos me guían", en la que cada persona no vidente fue acompañada con una que ve, el objetivo de la actividad fue recaudar fondos para que la institución Aprecia pueda instalar una sala de estimulación visual. Casi de forma paralela se realizó una carrera para concienciar sobre la prevención de la diabetes. Mientras en otros municipios: El Puente, Pailón, Concepción, Warnes y Cotoca, igual en Portachuelo se llevó a cabo la Feria Nacional de la Miel. Por la tarde, nuevamente en la ciudad, se realizó el Festival Solidario Chaco y Punto.

Actividades. La carrera, de personas no videntes, concluyó en la plaza principal donde se realizaron actividades para que las personas puedan conocer la realidad en la que se desenvuelven, las dificultades que tienen. Mientras que en los cuatro municipios rurales que celebraron su día de la tradición: hubo bailes y comidas típicas. La población asistió vestida de blanco.

CAMBÓDROMO. Hubo danzas típicas del Chaco.

TRADICIÓN. Se ofertó platos típicos.

PAILÓN. Conmemoraron sus tradiciones.