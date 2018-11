Grandes negocios podrían camuflarse para omitir aporte

Evasión e incumplimiento generan daños al sistema tributario

Nueva normativa promueve que contribuyentes migren al RTS, el resultado será una baja recaudación del Régimen General, debilitando el mecanismo de control de la cadena del IVA.

Lunes, 12 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: La mudanza de contribuyentes disminuye tributos del régimen general.

La tasa de incumplimiento del IVA se encuentra subiendo por problemas de subdeclaración, evasión tributaria y otros factores. Por otro lado el resultado de un RTS amplio, dado por la migración y la entrada de nuevos impositores dañan al Régimen General y fortalecen la escala de infracción. Recientemente el presidente, Evo Morales, promulgó el Decreto Supremo (D.S.) No. 3698 donde el capital máximo para pertenecer al Régimen Tributario Simplificado se amplió creando una subcategoría. Esta acción ha dado luz verde para que se escuden en dicho rango, actividades de grandes negocios esquivando el pago de impuestos.

Régimen Tributario Simplificado (RTS). La normativa anterior contemplaba cinco categorías dentro del RTS que establecía tasas a negocios pequeños con un capital de Bs 12.000 a Bs 37.000 y que tengan ventas anuales que no pasen de Bs 136.000. Si las actividades superaban estas cifras, debían inscribirse al Régimen General, donde se paga impuestos más elevados. A finales de octubre se realizó una ampliación creando una subcategoría donde el capital va de Bs 37.000 a Bs 60.000 y en ventas anuales de Bs 136.000 a Bs 184.000. Fue creado para facilitar el pago de impuestos de actividades de comerciantes minoristas, artesanos y vivanderos, y de tal forma vayan potenciando gradualmente el Régimen General.

Irregularidades. Algunos contribuyentes del RGT, que cumplan las condiciones para cambiar de régimen, podrán categorizarse en la sexta categoría del RTS, pagando una alícuota fija de Bs. 350 sin posibilidad a descuentos, como ocurre en otro régimen.

El economista, Germán Molina, afirma que la modificación de estos valores genera mayor informalidad, "Este sistema no está avalado en la Ley 843, con el paso del tiempo se fue flexibilizando para poder pagar menos impuestos. Pueden acomodarse grandes contribuyentes dentro del Simplificado. Muchos informales seguirán evadiendo el pago de impuestos, declarando fracciones pequeñas de los montos reales de sus negocios. Es un incentivo para que crezca paulatinamente. Para pertenecer solamente hace falta una declaración jurada que certifique el nivel de capital", explicó el economista.

Pagos y multas. En el RTS existen distintas categorías en función al capital, debiendo pagar de acuerdo a la categoría que le corresponda, el importe va desde Bs 47 a Bs 350. Se debe pagar cuotas fijas cada 2 meses de acuerdo al capital.

Las sanciones por Incumplimiento a deberes establecidas para el Régimen Tributario Simplificado se dan por: no inscripción en el Régimen Tributario que le corresponde, inscripción en una categoría diferente a la que le corresponde, no exhibir en lugar visible el documento con la leyenda “NO EMITE FACTURA", no actualizar la información proporcionada en el Registro de Contribuyentes, no entregar documentación e información requerida por la administración tributaria y la entrega parcial de la información y documentación requerida durante la ejecución de procedimientos de fiscalización y verificación. Las multas van desde la clausura del establecimiento hasta que regularice su estado, y el cálculo estimado de 100 UFVs.

Deuda tributaria. En la actualidad, la deuda tributaria sobrepasa los números programados para este año de Bs 22.503 millones de déficit fiscal. Esta cifra puede ser cubierta por la deuda impositiva actual, que alcanza los Bs 29.900 millones. Molina indica que estimar un monto por sectores es complicado, "La deuda corre por parte de todos los contribuyentes, de todos los regímenes que no declararon correctamente y han tenido errores. Hay otras situaciones donde no pagaron la alicuota inicial, el hecho de no pagar el monto inicial, debe pagar el impuesto, los intereses y las moras, los costos son calculados en UFV, por tanto hay una acumulación y la deuda crece", finalizó.

Panorama en Santa Cruz. La Federación de Gremiales a cargo del dirigente Róger Lavardenz, una de las más grandes de la ciudad, abarca 67 asociaciones de todos los rubros, la organización está integrada por los distintos centros de abastecimientos de Santa Cruz, como el Plan 3.000, La Ramada, Villa 1 de Mayo, Los Pinos, por mencionar. Los miembros hacen un total de 10 mil comerciantes aproximadamente. De este total, hay un porcentaje que contribuye al Sistema de Impuestos Nacionales (SIN), "Los afiliados pertenecen al régimen simplificado, son comerciantes de diferentes rubros como vendedores de ropa, zapatos, verduras, entre otros, ellos cuentan con un capital por lo tanto realizan un pago", según reconoció Lavardenz

Aporte al SIN. Lavardenz indica que hay una cantidad de gente de las asociaciones de gremiales que paga impuestos, sin embargo, no están muy conformes con los montos de capital anunciados por el presidente Evo Morales, "Esta nueva ampliación no es tan buena, se la lanzó con bombos y platillos, pero se debería cambiar el sistema de contribuciones de una vez. Estamos disconformes con el nuevo decreto. Se trabajó con la gente que es afín a ellos, no se nos incluyó a todas la federaciones en las mesas de trabajo. Pedimos un nuevo Código Tributario, con nuevos valores para el sector gremial. No nos oponemos a pagar, siempre y cuando sea lo justo para todos", remarcó.

Alternativas. El dirigente plantea, además de un cambio del sistema, una fiscalización para verificar el estado de cada uno de los miembros del régimen simplificado, "Por parte del Estado se debería realizar una fiscalización a todos los miembros de los diferentes sectores tributarios, para verificar si están en las categorías que corresponden. Por el lado de nosotros los gremiales, estamos dispuestos a someternos a dicha verificación y pagar impuestos", afirmó Lavardenz.

RÉGIMEN SIMPLIFICADO. Pertenecen los comerciantes minoristas, artesanos y vivanderos.

RÉGIMEN AGROPECUARIO. Forman parte las actividades agrícolas o pecuarias.

SISTEMA TRIBUTARIO INTEGRADO. Se refiere al transporte público urbano de pasajeros.