Durante la entrega de un sistema de riego

Evo: Viajar en helicóptero o avión no es lujo, son instrumentos de trabajo

Domingo, 11 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Presidente Evo Morales. Foto: Internet

El presidente Evo Morales afirmó este domingo durante la entrega de sistema de riego tecnificado en el municipio de Vila Vila, Chapare, Cochabamba que viajar en helicóptero o en el avión presidencial no es un lujo, porque son instrumentos de trabajo por las labores que desempeña como Jefe de Estado.

"Helicóptero y avión (presidencial) ya no es un lujo, es un instrumento de trabajo. Es como para ustedes, la yunta, el pico, la pala y el arado, así es para trabajar. Ya no es un instrumento de lujo. Quiero comentarle que en un sólo día de reuniones (estaba) desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche estaba en cinco departamentos, a veces resolviendo las demandas, problemas, atendiendo y entregando obra. Por eso digo, viajar en helicóptero o en avión tal vez para algunos parece lujo, (pero) no es", explicó.

Morales justificó el uso de las aeronaves porque tiene una agenda de trabajo que le obliga a usar estos instrumentos. Dijo por ejemplo, que tiene días donde debe asistir a reuniones en distintos departamentos y para trasladarse debe usar helicóptero o avión. También comentó las actividades que tiene planificado.

"Una alegría visitar nuevamente a Vila Vila (Chapare). Sorprendido, el hermano Alcalde nos decía que caminaron desde Vila Vila como siete o horas, toda la noche. Cuando llegaba en Helicóptero, estaban subiendo en fila, en fila india como decimos, apuradito para estar en la concentración. Un poco me ha dolido, yo llegando en Helicóptero, pero saben hermanos y hermanas, si no fuera helicóptero no llegaría a toda Bolivia", afirmó.

El Jefe de Estado llegó en helicóptero a población de Pocotaica, municipio de Vila Vila, en el departamento de Cochabamba, donde entregó un sistema de riego tecnificado para 1.116 hectáreas de cultivos de alimentos. La obra demandó una inversión de más de 4,3 millones de bolivianos del Fondo de Desarrollo Indígena. Se prevé que el sistema beneficie a 56 familias campesinas. Erbol