Entrevista: Hildemaro Infante - Autor del Libro 'La Felicidad Laboral'

'La prosperidad solo llega cuando trabajamos con pasión'

Domingo, 11 de Noviembre, 2018

En el libro "La pirámide de la felicidad laboral", explica que en la base para poder desempeñarse adecuadamente está el trabajar en el área en el que cada persona se sienta cómoda. En total forman parte de la pirámide 10 aspectos: desde tener metas claras, optimizar el tiempo hasta cómo tratar a un jefe tóxico.

P. ¿Cuál es la base de la felicidad laboral?.

H. I.: Hay mucha gente invirtiendo en los temas de motivación pero nadie se va motivar ni comprometer con lo que no ama. Lo más importante es que la persona trabaje en lo que realmente le gusta. Esa es la única actividad en la que será excelente y le llegará la prosperidad y beneficio económico.

Tuve la oportunidad de trabajar en los procesos de selección de personal y seleccionaba gente maravillosa que yo pensaba que tendría una carrera vertiginosa y al año ya había perdido esa luz y se había resignado a estar en el puesto que la compañía le designó y no en el que ellos querían.

La idea es que las personas tomen la rienda de su carrera y que independientemente si alguna vez en su vida tienen que aceptar algún empleo que no les gusta nunca pierdan el norte de hacia dónde quieren ir. Que siempre recuerden su objetivo, su propósito de vida. La pirámide de la felicidad laboral está integrada por: el reconocimiento al trabajo donde se le dio la oportunidad de mostrar el talento; y también ejercer el reconocimiento en la vida diaria; tener las metas claras para entender que si aceptó un trabajo que no le gusta, este es una ruta a dónde quiere ir. Luego está el compromiso al trabajo. También, hablamos del tema de cómo identificar y tratar a un jefe tóxico; igual de optimizar el tiempo porque el trabajo no se mide por las horas que pasamos en este sino por los resultados; hablamos de los compañeros proactivos; del presentismo y en la cúspide está el respeto tanto a uno mismo como a los demás.

P. ¿Por qué la gente tiende a conformarse en un trabajo?.

H.I.: Nos gusta la rutina, sentirnos cómodos, aparentemente cómodos, y sentir seguridad, pero la seguridad no nos la puede dar el entorno. Esto viene de lo interno. La prosperidad solo nos va llegar en aquellas actividades que desempeñamos con excelencia, con pasión, las cosas que realmente amamos hacer. Generalmente las personas ponen primero el dinero y esto es importante, pero lo primero que hay que colocar es la pasión en lo que se hace. Así todo lo demás llega. Cuando uno primero coloca el dinero desafortunadamente no llega esto porque no soy excelente en lo que hago. No estoy haciendo lo que me gusta. Entonces, mucha gente maravillosa no está trabajando en lo que le gusta y no tiene un rendimiento superior. Parte del contenido del libro es despertar esa inquietud en las personas, que retomen su luz, el camino hacia lo que realmente les agrada hacer para que logren reconciliarse con su trabajo, hacer que ajusten y logren su bienestar.

P. ¿El desempeño laboral igual depende estrictamente de la madurez emocional?.

H.I.: Claro, porque nos manejan las emociones. El ser humano muchas veces habla de la razón y lo repite con frecuencia pero las decisiones más importantes en la vida las tomamos más vinculadas a emoción que razón. Entonces, lo que tenemos que entender es cómo nos estamos relacionando con el trabajo. Muchas veces le echamos la culpa de todo lo negativo y poco nos damos cuenta de lo afortunado que somos porque tenemos un empleo porque a través de este es que podemos sentirnos útiles. Tenemos que empezar a entender que en todos los lugares habrá cosas que nos fascinan hacer y otras que no y que ambas deben ser ejecutadas con ganas y con diversión. La madurez emocional depende mucho, al final siempre será ¿cómo me relaciono yo con mi trabajo? porque si me siento mal en un trabajo, con mi jefe, la compañía, mis compañeros, me marcho a otra compañía hacer lo mismo que no me gusta, entones me voy a sentir incómodo. Es un “yo me voy con mi problema a otro sitio”. Las personas deben reconciliarse con el trabajo porque pasan la mayor parte de su vida adulta en este. La elección debe ser disfrutarlo plenamente.

P. ¿Este enfoque de la felicidad es totalmente personal?.

H.I.: El enfoque general es ¿qué va hacer la compañía para ayudar al colaborador?. Pero nosotros planteamos: ¿qué voy hacer yo por mí mismo? ¿qué voy hacer yo con mi carrera?. ¿Qué voy hacer yo por la empresa?. Cada persona debe estar clara y definir qué ruta seguir.

P. ¿Qué debe hacer una persona que está desmotivada?.

H.I.: Lo primero que debe entender es porqué está desmotivada. La reflexión debe ser personal e interna ¿Realmente estoy haciendo lo que me gusta? ¿Por qué esa persona cuando le dijeron que la aceptaron en un trabajo estuvo tan feliz? ¿Por qué se desmotivó después?, ¿Es el relacionamiento con los jefes? ¿Con los compañeros? ¿Tiene que ver con la recompensa?. La gran verdad es que no vamos a recibir una recompensa si no estamos dando un rendimiento superior. Entonces debo analizar qué estoy dando, no puedo pedir lo que no doy. El tema de relacionamiento con los jefes y los compañeros, debo ver cómo estoy manejando yo eso. Yo soy protagonista. El primer análisis que debe hacer alguien insatisfecho con su trabajo debe ser ¿Por qué?, esa persona tiene internamente la respuesta. Si es un tema de que no me gusta lo que hago o son solo algunas cosas. A partir de aquí toca tomar decisiones de carrera.

20 Años

trabajó como empleado, se especializó en el área de selección de personal.