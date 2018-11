14 de noviembre

Día Mundial de la Diabetes una temática que concierne a cada familia

Razón. Fue instaurado con el fin de concienciar a la población sobre las causas, síntomas, complicaciones y tratamiento de una enfermedad que aumenta en todo el mundo.

Tendrá el lema “Familia y Diabetes”, la conmemoración este año presta atención a las repercusiones que tiene en la familia y al papel de la misma en el manejo de la enfermedad. Esta afección cuenta con cifras alarmantes en Bolivia y Santa Cruz. El Día consultó a una diabetóloga, un endocrinólogo y el secretario de del servicio departamental de salud, todos ellos coinciden en que el estilo de vida actual de las familias, el sedentarismo y las comidas altamente calóricas, son los causantes para el aumento de diabéticos.

¿Qué es la diabetes?. Es una enfermedad que se manifiesta cuando el nivel de glucosa en la sangre, también conocido como azúcar en la sangre, es demasiado alto. La glucosa en la sangre es la principal fuente de energía y proviene de los alimentos. La insulina, una hormona que produce el páncreas, ayuda a que la glucosa de los alimentos ingrese en las células para usarse como energía. Algunas veces, el cuerpo no produce suficiente o no produce nada de insulina o no la usa adecuadamente y la glucosa se queda en la sangre y no llega a las células.

Situación en Santa Cruz. El Dr. Óscar Urenda, secretario de Servicio Departamental de Salud, indica que la población cruceña presenta el mayor índice de personas afectadas en relación al país, "Santa Cruz se encuentra por encima del 12% de personas con diabetes, la más común es del tipo 2", declaró.

De igual manera la directora del Centro de Atención y Prevención de la Diabetes, menciona que el departamento sigue teniendo un rango alto de enfermos, además, han surgido otros factores, "Nosotros llevamos la vanguardia en lo que es prevalencia en diabetes, hipertensión y obesidad, según datos de hace 20 años, hoy la situación no cambió, incluso subieron los índices en otras enfermedades", dijo la Dra Mayorca Durán.

Principal causa. Para la Dra Durán, el estilo de vida de la sociedad, el sedentarismo, las comidas altamente calóricas, y la inexistencia de un consumo diario de verduras o alimentos integrales, son los principales detonantes, "Lo primero que pasa es tener sobrepeso y luego obesidad, esto abre la puerta a tener diabetes, hipertensión arterial y dislipidemia o dislipemia (grasas altas en la sangre)", remarcó la directora del centro.

Factores para sospechar de la enfermedad. Según explica la diabetóloga, los posibles síntomas son bastante marcados según el nivel de glucemia de cada persona, "Si una persona tiene mucha sed, aumenta la frecuencia de orinar por las noches y nota que no es normal dentro de su rutina, debe sospechar de la enfermedad. Otra circunstancia alarmante es cuando comienza a perder peso sin razón, a pesar de tener hambre, debe tener en cuenta si tiene la visón borrosa, resequedad en la boca o la lengua más aspera. En la mujer pueden presentarse infecciones vaginales por hongos, de igual manera el varón con inflamaciones en los genitales por la expulsión de orina con demasiada azúcar, ante la aparición de estos síntomas debe acudir a un centro para realizar una prueba", explicó.

Tipos. Los principales tipos de diabetes son tipo 1, tipo 2 y la diabetes gestacional. Santa Cruz presenta el 95% del tipo 2, "El tipo 1 se manifiesta en edades tempranas hasta los 10 años, en general no se puede prevenir, por un proceso de inmunidad, se dan casos en un 5 a 10% en el departamento. El tipo 2 va aumentando considerablemente y nosotros lo vemos en las consultas, con el 95%, este se encuentra asociada a hipertensión y obesidad", mencionó la especialista.

Prevención. El centro de diabetes se enfoca en la parte del tratamiento a los pacientes con factores de riesgo, es decir que cuentan con características como por ejemplo antecedentes familiares, antecedentes de obesidad o hipertensa. Se realizan test laboratoriales, para después enviarles un plan de alimentación estrictamente personalizado, más actividad física.

Actividades. El Servicio Departamental de Salud tiene un programa para tratar y prevenir la diabetes. En el marco del día mundial se están realizando ferias educativas en los centros de salud de los barrios. El Dr. Douglas Villarroel, el día 14 de noviembre, estará brindando una charla sobre "Diabetes y Familia", en el hotel Cortez de 9:00 a 12:00, el ingreso es gratis.

12 Por ciento

Es el porcentaje de diabetes en Santa Cruz, de ellos el 95% es de tipo 2.

