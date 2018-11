Embajador Argentina

Hay molestia porque Bolivia no cumple

Reclamo. Ciudadanos del país vecino que se encuentran acá no reciben atención médica gratuita.

Ref. Fotografia: Autoridad: embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez.

El embajador argentino, Normando Álvarez, lamentó que hasta el momento no se cumpla el acuerdo establecido para que ciudadanos argentinos que se encuentran en el país reciban atención médica gratuita como los bolivianos reciben en la nación vecina.

En marzo de este año, surgió un reclamo del gobierno argentino en sentido de que sus ciudadanos que están en Bolivia deberían recibir atención médica gratuita en todas las especialidades como reciben los bolivianos en Argentina.

No hay respuesta de autoridades bolivianas. Como consecuencia del reclamo, el presidente Morales anunció que el gobierno nacional, en una actitud de reciprocidad, decidió que los ciudadanos argentinos reciban atención médica gratuita y con ese anuncio se dio por cerrado el caso. "Lamentablemente no tenemos respuesta del Ministerio de Salud de Bolivia a pesar de que es un convenio bastante sencillo, pero no es solamente la posibilidad de que los argentinos que ocasionalmente estén en Bolivia reciban el mismo tratamiento que reciben los bolivianos en Argentina, sino un intercambio de capacitación para permitir que médicos bolivianos se capaciten en nuestro país", señaló el embajador.

