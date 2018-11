Entrevista: James Robles - Director Carrera de Psicología

La neurociencia y el 'repensar' del cerebro

Unifranz. La institución educativa superior boliviana organiza el segundo Congreso Internacional de Neurociencia con la presencia de especialistas del área.

Domingo, 11 de Noviembre, 2018

En el marco del Segundo Congreso Internacional de Neurociencia, Neuroeducación e Innovación, organizado por la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz), que se realizará este próximo 12 y 13 de noviembre, el investigador y director de la carrera de Psicología de esta casa de estudios superiores, James Yhon Robles, indicó que como profesionales en la formación se están planteando un reto relacionado a su modelo educativo, y que con la ayuda de herramientas como la Neurociencia, pueden mejorar y hacer más eficiente el sistema de aprendizaje.

P. ¿Cómo explicamos en palabras sencillas el concepto de neurociencia?

J.R.: Si lo buscamos en Google vamos a encontrar mucha relación de la neurociencia con el estudio del cerebro, pero a través de varias ciencias como la neuroquímica o el neuromarketing, entre otros. Dentro de todas esas disciplinas, está la que nos interesa, que es la neurociencia cognitiva, donde vemos cómo el ser humano procesa la información, cómo trabaja nuestro cerebro, la motivación así como el aprendizaje.

P. ¿Qué servicio le brinda esta disciplina a la educación?

J.R.: Tiene muchos contextos. Por ejemplo, cuando los papás intervienen en la formación de un hijo o hija, le van enseñando a través de la programación neurolingüística, y acá hablamos desde la etapa del feto, hasta el mismo nacimiento. Cuando la madre está muy estresada por cualquier problema, esto llega a afectar al feto, luego vemos niños muy hiperactivos en la escuela, y hasta los diagnostican con déficit de atención. Si los padres entendieran este proceso, la programación que se hace del bebé sería más beneficiosa para este.

P. En la realidad actual ¿Muchos niños y niñas necesitan de asistencia?

J.R.: Esto tiene que aplicarse a nivel multidimensional, si los padres acompañan la primera etapa del infante con una educación emocional maternal, se ahorrarían muchos programas en relación a prevención, tratamientos, entre otros. Suele pasar que en la adolescencia los chicos son, la mayoría de las veces, rebeldes con los padres, todo esto porque el niño, cuando estaba en el vientre materno no ha sido estimulado, más bien ha sido maltratado, muchas veces, diciéndole que no lo aceptaban o dándole connotaciones negativas y utilizan toda esa información o programación en su etapa de adolescente.

Si no hay afecto para el infante, el cerebro de este llega a bloquear todas las zonas emocionales, todo esto porque los padres no les programaron estas cosas.

P. La Unifranz como institución educativa ¿está interesada en abordar estos temas?

J.R.: Sí, porque todo esto entra en el ámbito de la educación, cómo los padres dejan a los niños y niñas en el colegio, y cómo deberían aportar en los primeros años de vida, que entiendan cómo funciona el cerebro de los infantes y cómo deben de estar motivados para aprender. En todas las dimensiones, conociendo cómo funciona el cerebro, se puede aportar mucho. En este caso nuestro congreso está destinado a abordar neuroeducación e innovación, porque el cerebro no va solo, está acompañado con la tecnología, entre otras cosas.

P. Esta sería la segunda versión, ¿Proyectan establecerlo para todos los años?

J.R.: Venimos trabajando en esto, haciendo ciertos contactos, conexiones con otras instituciones a nivel internacional para poder potenciar el evento. Asimismo, tenemos proyectos con otras universidades locales en esta área. Todo esto es muy importante para nosotros porque existe un objetivo que va mucho más allá, debido a que desde el pasado 2017 hemos realizado un cambio al diseño curricular, actualizando algunas cosas, donde se utilizan nuevas técnicas y estrategias de enseñanza/aprendizaje basadas en competencias, desde la evaluación, metodología, el trabajo en el aula, donde los estudiantes aprenden haciendo y ahí también trabajamos el tema de la motivación, porque si una persona no está motivada, no va a aprender. Estamos implementando un modelo educativo constructivista, sistémico e innovador, basados en los proyectos de aprendizaje/servicio, donde los estudiantes aprenden y sirven, desde los primeros semestres.

21 Ponencias

Habrá en el Congreso Internacional de Neurociencia en Unifranz.