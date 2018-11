Samuel visita a albañil que gritó Bolivia dijo No y le ofrece trabajo para que salga en libertad

'Yo le he facilitado un trabajo para que cumpla con el certificado; le he dado un trabajo para que haga tareas de mantenimiento en la ciudad de Potosí, había que cumplir ese aspecto legal, el laboral', dijo

Sábado, 10 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Samuel Doria Medina junto a Rafael Chambi y su madre en una celda policial de Potosí. Foto: UN

El empresario y jefe de la opositora Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina visitó el sábado por la mañana al joven albañil aprehendido por gritar Bolivia dijo No. Tras enterarse que entre los requisitos exigidos para que el imputado pueda defenderse en libertad, le ofreció trabajo. Sin embargo aclaró que no se trata de Moisés, sino de Rafael Chambi.

“Se había llamado Rafael Chambi y tiene 26 años; lo he visitado en el Comando de la Policía que está en la plaza principal de Potosí; he podido hablar con él y con su mamá porque había sido hijo único y él es quien sustenta el hogar (…). Me mostró su carnet y no había sido Moisés sino Rafael Chambi”, dijo en contacto telefónico con ANF.

Doria Medina señaló que durante la visita a Chambi, una señora cercana a la familia del albañil le dijo que varios abogados se acercaron para ofrecer sus servicios profesionales y asesorarles sobre los requisitos que había que cumplir para que se determine su libertad en la audiencia de medidas cautelares.