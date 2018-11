García Linera: Los viejos aristócratas que 'odian' a indígenas quieren volver al Gobierno

La autoridad remarcó que el movimiento indígena tiene que seguir conduciendo el país porque 'sin indígenas no hay Bolivia'

Sábado, 10 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Álvaro García Linera. Foto: Vicepresidencia.

El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró este viernes que los “viejos señores oligarcas y aristócratas”, que supuestamente “odian” a los indígenas, quieren volver a gobernar el país.

“Hay todavía personas que se tapan la boca cuando ven pasar un poncho o una pollera, y esas personas que odian ver a los indígenas en la casa de gobierno, que odian ver a indígenas profesionales, que odian y desprecian ver a indígenas dirigiendo empresas, siendo ministros, siendo alcaldes o siendo presidente, quieren regresar otra vez a gobernar Bolivia”, aseveró.

El Vicepresidente agregó que si regresan esas personas al Gobierno, lo primero que harán es sacar la Wiphala de la Casa del Pueblo y “prohibir” que los pueblos indígenas entren a los espacios del poder político.

“Después seguramente botarán y extirparán de las empresas, de los ministerios y de las alcaldías a todas las personas de origen, de apellido, de color, de conocimiento y de espíritu indígena (para) colocar a sus familiares educados en la Universidad de Harvard o Europa”, aseveró García, en el acto de graduación de los nuevos profesionales de las universidades indígenas.

Por tanto –según García Linera– en este momento hay un nuevo “peligro” sobre los pueblos indígenas porque “los viejos señores oligarcas, los viejos señores aristócratas, quieren regresar para apoderarse (otra vez) de las riquezas de este país” y seguir usando a Bolivia como su “caja chica” de enriquecimiento.

Pues “ellos nunca han amado Bolivia, nunca han pensando en Bolivia, ni nunca se han preocupado de lo que necesita Bolivia (…) ellos no perdonan que haya sido un indígena (Evo Morales) quien les haya dado cátedra de cómo se debe gobernar un país, no le perdonan que ahora el país sea dueño de sus recursos”, además, “les da rabia” ver que se use el dinero de los recursos naturales para bonos, hospitales y universidades indígenas, acotó la autoridad.

Frente a toda esa supuesta intención que tendrían los “viejos oligarcas y aristócratas”, García Linera convocó a los nuevos profesionales de las universidades indígenas a iniciar un proceso de “defensa” de sus derechos a través de la búsqueda de la unidad y la concientización del pueblo.

Pidió a los jóvenes profesionales hacer sentir en sus fuentes de trabajo “el orgullo de ser indígena y el orgullo de tener un presidente indígena (Evo Morales)”. Incluso les solicitó hablar con los niños de la necesidad de defender la presencia de los pueblos indígenas en la administración del país.