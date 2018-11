Demócratas, UN y UCS

Perfilan alianzas y se alejan de pactos con Mesa

Sábado, 10 de Noviembre, 2018

El ex vicepresidente, Víctor Hugo Cárdenas, manifestó que el Movimiento Demócrata Social, Unidad Nacional y Unidad Cívica Solidaridad intensifican reuniones en el intento de construir una alternativa de oposición "efectiva y real" al Gobierno; y prácticamente desestimó un acuerdo con Carlos Mesa candidato a la presidencia por el FRI.

Junto a las organizaciones de la sociedad civil. "Estamos en una serie de reuniones en las consultas finales, para la construcción de una alternativa de una oposición real y efectiva" en contra del gobierno de Evo Morales. Una propuesta que reivindique la "honestidad, el manejo limpio de la gestión de gobierno y no gestiones embarradas y preocupadas por ocultar varios escándalos", afirmó Cárdenas.

Acotó que la alianza no solo es partidaria sino también involucra a organizaciones de la sociedad civil, porque parten de tres enfoques: democracia partidaria, democracia ciudadana y democracia indígena.

Descartan pactos con Mesa. Cárdenas dijo que las decisiones deben ser asumidas este fin de semana, porque de acuerdo al calendario del Tribunal Supremo Electoral, el 13 de noviembre es el plazo límite para el registro de alianzas de las organizaciones políticas.

Asimismo, el líder político prácticamente descartó una alianza con el expresidente y candidato a la presidencia por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Carlos Mesa, en medio de críticas sobre su rol en defensa del 21 de febrero de 2016 y porque estaría intentando "silenciar" en la misma línea del Gobierno varios escándalos en el país.

'Encubridores de la corrupción'. Consultado si ¿todavía es posible una alianza con el FRI?, Cárdenas respondió: "Yo creo que ya no, ya no", porque hay varios temas que "distancian la posibilidad de construir una alternativa (con Mesa). Nosotros no queremos una oposición cómplice, contemporizadora, sino una oposición real", reiteró.

"Mientras el país está en un concurso de encubridores de la corrupción, unos atacando por Quiborax y otros defendiéndose, al final ambos pactan ya no hablar de Quiborax; en el tema de La Haya después del bochorno internacional, unos y otros prefieren ocultar este tema; igual ahora en el caso de Lava Jato seguro intentarán ocultar", afirmó Cárdenas.

Acotó que Mesa se prestó a la electoralización del país al retornar de La Haya, tras conocerse el "desastroso" fallo de la Corte Internacional de Justicia.

