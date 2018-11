Rechaza-encubrimiento

César Cocarico

Argumento. La autoridad indicó que en ninguna circunstancia ha interferido en el caso contra su hermano.

Sábado, 10 de Noviembre, 2018

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, rechazó ayer viernes la denuncia presentada por el diputado Amilcar Barral sobre presunto encubrimiento que habría realizado en favor de su hermano Rogelio, acusado de estafar a una comunidad de menonitas.

Denuncia. Para Barral se trata de un "Clan Familiar" que opera dentro del ministerio, al cual llamó "Clan Cocarico". El martes presentó la denuncia ante el fiscal departamental William Alave por los delitos de incumplimiento de deberes, encubrimiento y omisión a denuncia.

"Si mi hermano fuera parte de una organización y tendría contactos dentro del INRA, en este momento no estaría detenido, el hecho de que esté en detención preventiva es una prueba de que mi hermano no tenía ningún tipo de injerencia en las entidades que están bajo dirección del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras", manifestó el ministro.

Dice que utilizaron su nombre. Cocarico preguntó ¿cuál encubrimiento? Y respondió diciendo que es el único que ha denunciado a sus hermanos cuando se enteró que personas estaban utilizando su nombre para sonsacar dinero a terceros.

"He hecho las denuncias, ante el Ministerio Público del distrito de La Paz para que se investiguen estos hechos; hemos denunciado también en Santa Cruz, nadie puede decir que me he quedado callado, incluso han hecho referencia de otro de mis hermanos que está en Tarija, y quiero asegurarles que hay una denuncia que se ha interpuesto en Tarija, y soy el único que ha denunciado a su propio hermano", apuntó.

Dijo que se mantuvo en reserva por precautelar a su familia, a sus padres y a sus hijos que "no merecen ser afectados" por estos problemas, pero su silencio fue aprovechado para tratar de dañarlo y vincularlo a los presuntos ilícitos. Remarcó que en todo el tiempo que es autoridad, se ha conducido con equilibrio y bajo el concepto de justicia y nunca hizo daño a nadie, pero en momentos políticos, se busca "hacer quedar mal al ministro y al gobierno".

