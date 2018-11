Será mañana, arranca en la plaza principal

Maratón: 'Tus ojos me guían', en parejas: Alguien que ve con un no vidente

Iniciativa. Es la primera organizada por Aprecia. Lo recaudado es para instalar la sala de estimulación visual.

Sábado, 10 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Inscripciones. Aún se pueden realizar hoy en las instalaciones de Aprecia.

En la ciudad, en los últimos meses, se hizo frecuente la realización de carreras casi todos los fines de semana. Sin embargo, mañana habrá una muy especial denominada, "Tus ojos me guían", esta maratón será en parejas, una persona sin dificultad en la visión guiará a un no vidente. "Maratones hay por doquier, cada domingo corren. Entonces dijimos (los organizadores) por qué no hacer una inclusiva. Para que todos participen", comentó uno de los organizadores, Líder Pizoto, quien es parte de la directiva de la Asociación de Padres de Personas con Sordoceguera y Múltiple Impedimento, (Aprecia). El evento empezará a las 7:30, la inscripción cuesta Bs 100 y todo lo recaudado es para la implementación de una sala de estimulación visual.

Ayudará a entender su realidad. Pizoto enfatizó que la actividad permitirá que las personas que ven interactúen y conozcan un poco de la realidad de los no videntes. En la actividad participarán todos los estudiantes de Aprecia, son más de 250, entre los que hay con discapacidad múltiple, baja visión y "ceguera total". Al concluir la carrera en la plaza 24 de Septiembre habrá números musicales y distintas actividades donde los estudiantes serán protagonistas. Toty Paz, madre de una estudiante con baja visión, destacó que es la primera vez que su hija participará en este tipo de actividades y para apoyarla asistirán todos sus familiares a correr.

La vicepresidenta de los padres, Rocío Vibancos, enfatizó que la actividad es para sensibilizar a la población, pues se enseñará desde cómo guiarles, hasta los términos que se deben utilizar para este grupo de la población. "El principal obstáculo que tenemos es que no hay sensibilización. Aíslan a las personas con discapacidad, no los ayudan a integrarse. Muchas veces la sociedad vulnera los derechos de las personas con discapacidad y no sabemos si es porque quieren o porque desconocen cómo tratarlos", opinó, Vibancos quien tiene un hijo con ceguera total y está en etapa de inclusión escolar, pasa clases en una escuelas regular y también en Aprecia.

El tramo a recorrer en total es de dos kilómetros, la partida es en la plaza principal, 24 de Septiembre hasta la plazuela del Estudiante y retorno. Por el precio de la inscripción, se entrega una polera.

Hoy aún se pueden escribir en Aprecia, tercer anillo interno, atrás de Los Tajibos. Ref. 766-10872.

Buscan implementar sala de estimulación. La sala de estimulación visual en términos generales consiste en un ambiente oscuro con luces especiales en los que todos los estudiantes podrán hacer terapia. Vibancos agregó que igual se busca implementar una sala de fisioterapia.