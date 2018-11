Lo hizo frente al presidente

Albañil detenido por gritar: 'Bolivia dijo No'

Potosí. Cívicos de Potosí dicen que con esta acción se busca acallar las voces opositoras. Lo califican de abuso de poder. Para el oficialismo todo fue preparado.

Sábado, 10 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Investigación. Tras su detención, Moisés Montero fue imputado de oficio.

La Policía detuvo ayer en Potosí a Moisés Montero Choque, joven albañil que le gritó al presidente Evo Morales cuando salía de un acto de entrega de proyectos, que respete los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F), que le niega la posibilidad de ser candidato en los comicios generales de 2019.

'Solamente dije que respete el referendo'. Montero no entiende por qué fue llevado a celdas policiales solo por expresarse. En medio del hecho, surgió la versión de que alguien arrojó agua al mandatario, pero no fue confirmada.

"Yo no he hecho nada, solamente (le dije) que respete el referendo, nada más, por eso me están trayendo acá (a celdas policiales), Bolivia dijo No, respete el referendo del 21 de febrero", eso le dije, declaró el joven albañil a Fides.

Diputado califica de abuso de poder. El diputado Gonzalo Barrientos, que estuvo en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, calificó como un acto de "abuso de poder" la detención del joven albañil, que al principio dijo tener otro nombre, por gritar al presidente Evo Morales: Bolivia dijo No.

"Es un abuso de poder, lo aprehendieron solo por gritar Bolivia dijo No y ya lo metieron a celdas policiales", declaró el diputado, quien junto a dirigentes cívicos se encuentra en las instalaciones de la FELCC de donde no se moverán hasta que Chambi sea puesto en libertad.

'Buscan acallar las voces opositoras'. El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Pumari, consideró que con la detención del joven albañil, se busca amedrentar a los potosinos que exigen el respeto al voto del 21F.

"Lo que sucedió hoy (ayer) en Potosí con esta detención es un antecedente funesto y el objetivo fue atemorizar a los potosinos y potosinas para que mañana (hoy) no podamos gritar en pleno desfile cívico (del aniversario de este departamento) que se respete el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016", dijo el dirigente en contacto con radio Erbol.

'La agresión fue preparada'. El gobernador de Potosí, Juan Carlos Cejas, afirmó que la "agresión" estaba preparada. Inclusive -según Cejas- "como estaba todo preparado", el joven al ser capturado optó por dar un nombre falso identificándose como Moisés Montero Chambi. Pero nosotros "hicimos las averiguaciones y hemos comprobado que el nombre completo de este mal ciudadano es Rafael Chambi Julián de 26 años", remarcó.

Diputado del MAS lo califica de antisocial. El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Víctor Borda, calificó como un "antisocial pagado por la derecha", al albañil que le gritó Bolivia dijo No al presidente Evo Morales en un acto público que se realizó en la Asamblea Legislativa en Potosí.

"Extraña esta actitud de estos sujetos que se prestan por unas monedas, por unas cuantas dádivas de la derecha para actuar de esta manera", declaró.

Según Borda, las acciones están planificadas para empañar la gestión gubernamental en Potosí. "De envidia, de rabia, acuden a estos actos ilegales por demás abusivos", rechazó el legislador.

2019 Año

en que se realizarán las elecciones generales en Bolivia.

21 de febrero

de 2016 se llevó a cabo el referendo donde Bolivia dijo No.

La fiscalía lo imputó de oficio tras el incidente

La Fiscalía de oficio imputó por el delito de Atentados Contra el Presidente y Otros Dignatarios de Estado al hombre que fue capturado en Potosí, luego de protagonizar un incidente. El delito de Atentados Contra el Presidente y Otros Dignatarios de Estado está en el artículo 128 del Código Penal y castiga con cinco a 10 años de cárcel "al que atentare contra la vida o seguridad del Presidente de la República, Vicepresidente. Ministros de Estado y Presidente del Congreso Nacional".

Gobierno. El viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, señaló que el Gobierno no presentará querella contra el albañil que fue detenido tras gritar "Bolivia dijo No" cuando el presidente del Estado Evo Morales salía de un acto en la ciudad de Potosí. "No vamos a entrar nosotros a su camino de estar haciendo lo que ellos (la derecha) quisieran, que hagamos procesos", manifestó Cárdenas a Radio Fides.

