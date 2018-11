Para evitar insultos

Mandatarios ausentes en sesión de honor

Potosí. García Linera deploró las agresiones de grupos y políticos de la oposición. El departamento cumple hoy 208 años.

Ref. Fotografia: Gesta libertaria. La sesión de honor en Potosí se llevó a cabo sin Evo Morales y García Linera.

El presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera no asistieron a la sesión de honor en conmemoración a los 208 años de la gesta libertaria del departamento de Potosí para evitar nuevos insultos y agresiones de "gente antipotosina".

'Esto es como el cacho, lo que se ve se anota, dice Linera . "No vamos a estar en la sesión de honor, no queremos dar el pretexto a esa gente antipotosina de que insulte. Nosotros trabajamos por Potosí, no somos garganta. Esto es como el cacho, lo que se ve se anota y lo demás es charla", dijo García Linera en conferencia de prensa, horas después de que un ciudadano fuera aprehendido por supuestamente haber echado agua al presidente Evo Morales.

Para García Linera, las agresiones e insultos de grupos y políticos de la oposición hacia las autoridades solo hacen daño a la población de Potosí, como lo hicieron el pasado 6 de agosto, en el Día de la Patria.

"El día de hoy otra vez otros grupos de parlamentarios gritan y gritan, porque no producen nada y no hicieron nada por Potosí y van a querer molestar al vicepresidente o al presidente. No molestan al presidente, sino molestan a la población y la insultan", dijo.

Regalías mineras para Potosí. El departamento de Potosí, que hoy recuerda 208 años de su grito libertario, recibió entre enero y agosto de este año 570 millones de bolivianos por regalías mineras, según información de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).

La Comibol destacó, en un boletín institucional, que Potosí es el primer productor de minerales en el país y, por lo tanto, es el que recibe más regalías mineras.

"Potosí sigue y seguirá siendo minera por muchas décadas más. Los más de 800.000 habitantes del departamento, las 16 provincias y los 40 municipios miran con asombro sacar el recurso minero de las entrañas de la tierra y ven que luego gotea de vuelta las regalías mineras como compensación a ese recurso no renovable", destacó la Comibol.

Obras para el departamento. El presidente de Bolivia, Evo Morales, entregó ayer el camino que une a los municipios de Ocuri y Tacobamba en saludo a los 208 años del grito de independencia del departamento de Potosí. Morales posteriormente inauguró un moderno módulo policial en la comunidad de Maragua, y se suman a las 300 obras sociales construidas por el Gobierno para homenajear a quienes el 10 de noviembre de 1810 levantaron las armas en esa región y tomaron prisionero al gobernador español Francisco de Paula.

Créditos para el turismo. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) informó ayer que el departamento de Potosí lidera la cartera de créditos dirigida al sector de turismo, con 278 millones de boliviano al 30 de septiembre de este año.

Según la ASFI, los créditos a favor del turismo en Potosí significan el 21,9% de la cartera de créditos.

800 Mil

habitantes tiene el departamento potosino, según último censo.

208 Años

de su grito libertario cumple hoy Potosí con una serie de actos.

'Ningún Potosí abandonado', dice el Presidente

El presidente Evo Morales refutó el jueves el discurso de la oposición que intenta posesionar la idea de que su gobierno descuidó el desarrollo de esa región andina, en la que desde el pasado lunes entrega obras de impacto social.

"¡Ningún Potosí abandonado!", subrayó el jefe de Estado en la entrega del Centro de Educación Técnico Alternativo, edificado en el Distrito 7 de esa ciudad, y enumeró las grandes obras que impulsó su gobierno, entre ellas, carreteras, casi todas pavimentadas.