Exigen que la ABC dé soluciones de fondo

Transportistas demandan mejoras en las carreteras

Medidas. Los choferes de carga pesada ayer se movilizaron con una marcha pacífica.

Sábado, 10 de Noviembre, 2018

Una vez más el transporte de carga pesada salió a las calles en una marcha pacífica, exigiendo que el Gobierno nacional, a través de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), dé soluciones concretas para mejorar el estado de las carreteras de la Red Vial Fundamental (RVF), que afecta de gran manera a este sector que son los que sufren las consecuencias, ya que esta situación les daña sus unidades de trabajo, además están expuestos a varios peligros por la falta de mantenimiento y señalización, según argumentan.

Transportistas ven en riesgo su seguridad. Marcelo Cruz, representante de la Asociación de Transporte Pesado Internacional (Asociatrin), manifestó que el “pésimo” estado de las carreteras pone en riesgo sus vidas, no solo de los choferes, sino de los pasajeros, por los constantes accidentes que se registran en las vías por falta de señalización, baches, desprendimiento de la capa asfáltica entre otros. "Queremos que haya una conservación, un mantenimiento efectivo de todo lo que son las carreteras y principalmente que haya un plan para conservar las nuevas. Hay una fuerte inversión para las nuevas carreteras y lamentablemente las empresas que se han adjudicado este trabajo no están cumpliendo como debe ser, por eso hemos pedido al Ministerio de Obras Públicas que presente un plan", dijo el dirigente, a tiempo de agregar que si bien hay un plan de contingencia, no es suficiente porque no abarca todo lo que es el mantenimiento que es una de las principales prioridades que se debe tener. "Se debe tener prevención ante cualquier derrumbe en las rutas del eje troncal y en las vías alternas, provinciales y cantonales”, acotó.

Vías más afectadas. Cruz dijo que entre los tramos que tienen mayores problemas son en la carretera hacia Trinidad, y la del Sillar, las mismas que son muy difícil de transitar. "Es una carretera que está totalmente destrozada (Santa Cruz - Trinidad), la ABC está cometiendo una negligencia porque no hay criterio técnico por parte de los administradores", aseveró Cruz.

Por su parte Eduardo Guzmán, quien realiza viajes hacia Chile, indicó que en la parte del Sillar hay hundimiento de más de 200 metros, por lo que solo habilitan una sola vía para que puedan transitar y eso les causa gran perjuicio, porque aparte de perder tiempo, hay un daño al motorizado. "Tenemos desgaste de goma por las malas condiciones. En la carretera que se está construyendo entre Yapacaní e Ivirgarzama en muchos sectores no hay señalización, lo que ha provocado accidentes a muchos compañeros", fue el testimonio de uno de los transportistas.

Entre tanto Marín Quispe, que realiza viajes internacionales, dijo que hace mucho están pidiendo el retiro de los rompemuelles ya que estos provocan que los transportistas sean víctimas de asaltos. "Cuando hay rompemuelles, debemos bajar la velocidad, es ahí donde los ladrones aprovechan para robarnos la mercadería, ya se han registrado pérdidas hasta de 20 mil dólares", apuntó.

Piden solución en los puertos chilenos. Debido a los constantes paros en los puertos de Iquique, los transportistas han tenido grandes pérdidas económicas en lo que va del año, es por ello que exigen a las autoridades correspondientes lleguen a buenos entendimientos con el vecino país para que se haga respetar el tratado de 1904.

ABC trabaja en la ruta al Beni. Por su parte, la ABC informó que cinco empresas intensifican los trabajos de mantenimiento para garantizar la transitabilidad de la vía que une Santa Cruz con Beni. Ademar Rocabado, gerente regional de ABC Santa Cruz, indicó que se intervienen en los lugares más críticos de la ruta, con maquinaria y personal técnico calificado. Explicó que gradualmente realizarán trabajos de bacheo intensivo; sello asfáltico, mantenimiento de plataforma escarificada, limpieza de cunetas, alcantarillas y desbroce.

5 empresas

trabajan en el mantenimiento de la ruta que va hacia el Beni.