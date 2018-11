Política

El ministro Cocarico no renunciará y pide juicio para su hermano

Viernes, 9 de Noviembre, 2018

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico Yana, aseguró este viernes en conferencia de prensa que no renunciará el su cargo y pidió el enjuiciamiento de su hermano Rogelio Cocarico Yana, quien junto a otra persona son acusados de estafar a la colonia menonita Río Negro.

“Mi hermano tiene que ser enjuiciado, no lo vamos santificar de ninguna manera, él tendrá su responsabilidad en el grado que está, pero la suscrita autoridad (Cesar Cocarico) no tiene por qué pagar los platos rotos de mi hermano, yo no he cometido ningún delito, el único delito que tengo es de ser hermano”, dijo a la prensa.

Percy Huaricoma y Rogelio Cocarico Yana tienen detención preventiva, desde el pasado 24 de octubre, en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz acusados de haber estafado a la colonia menonita Río Negro. Los acusados habrían pedido 600 mil dólares a cambio de la titulación de terrenos utilizando el nombre del ministro y estos adelantaron el monto de 200 mil dólares.

Al respecto, el ministro Cocarico salió en defensa de su hermano y explicó que su hermano no cobró ese dinero porque el representante de la empresa mediante la cual se cometió el ilícito, Matogrande, es Percy Huaricoma y no Rogelio Cocarico Yana.

El funcionario explicó que nunca ha encubierto a nadie y que no puedo pagar por algo que ha hecho su hermano, es por eso que no renunciará. “No soy el investigado yo, no soy el que ha cometido el delito”, sostuvo.