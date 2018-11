Alianzas deben estar registradas la próxima semana

Candidaturas se cocinan rumbo a las primarias

Urnas. Vicealmirante sale a flote y anuncia su postulación. Facción del MNR presenta a su candidato.

Viernes, 9 de Noviembre, 2018

A menos de 20 días de que se cumpla el plazo para el registro de candidaturas para las elecciones primarias, estas empiezan a cocinarse en el país.

Algunos de los posibles postulantes salen a flote de manera pública, mientras que otros aún continúan analizando la situación para pugnar en las urnas.

De acuerdo al reglamento del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para las elecciones primarias, hasta el 28 de noviembre se deben inscribir las candidaturas, que se someterán a las urnas para que los militantes definan a su candidato que presentarán en las elecciones presidenciales de octubre 2019.

Aspirante. El vicealmirante Ismael Schabib, lanzó su candidatura a la presidencia, sin mencionar a la sigla con la que participará en las primarias.

El militar retirado nacido en Beni, se refirió a la situación del país y se expresó preocupado por la falta de progreso. "El país necesita progresar, no andar de retro, estamos cansados de ver tanta desunión, seamos acusados todo el tiempo desde el exterior de estar ligados con el narcotráfico y vernos como gobernados por el crimen organizado", manifestó.

Señaló que su objetivo por el momento es la defensa del 21F, para hacer prevalecer el voto ciudadano democrático y la Constitución Política del Estado (CPE).

Anunció que se sumará a las medidas de presión que lleven adelante los Comités Cívicos del país y de las plataformas ciudadanas que impulsan la defensa del 21F y que después de esto recién se enfocará en su candidatura.

Adelantó que si el TSE habilita a Evo Morales como candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), no se presentará en las elecciones primarias de enero. "Si el señor aparece en escena, nosotros no nos vamos a prestar a este juego para ir como candidato. Si no se cumple el 21F no vamos a nada", remarcó.

Postulante. Otro caso es el de una fracción del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) quien presentó, ayer a Teodomiro Renjel como su candidato presidencial de cara a las elecciones primarias.

Renjel señaló que es un exdiputado por el MNR, durante la presidencia de Víctor Paz Estenssoro, el fallecido líder de ese partido político; y cofundador de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.

Aseguró que su plan de Gobierno se basa en recuperar los ideales del nacionalismo revolucionario.



Alianzas. Por otro lado, aunque en más de una oportunidad los opositores y líder políticos han señalado que se debe conformar un solo bloque opositor para enfrentar al MAS en las urnas, aún no se han concretado los acuerdos.

A excepción de Carlos Mesa, candidato por Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) que días atrás selló su alianza con el alcalde paceño Luis Revilla de Sol.Bo.

Otra de las alianzas conocidas ya es la del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas con el partido político Unidad Cívica Solidaridad (UCS). A esta alianza, ayer firmaron un acuerdo de apoyo a Cárdenas, dirigentes de pueblos indígenas del Oriente boliviano: Ayoreo, Chiquitano, Guaraní, Yuracaré y Mojeño.

Aunque no se han oficializado las alianzas entre Mesa y el Movimiento Demócrata Social (MDS), ambos lados han confirmado el acercamiento, así como también con el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina.

Solos. Por otro lado, hay candidaturas que ya se anunciaron de forma particular de diferentes partidos políticos.

El MAS ha ratificado que presentará a Morales como su candidato, acompañado de Álvaro García Linera como vicepresidente.

Otro en la lista es Félix Patzi, de su partido político recién aprobado a nivel nacional Movimiento Tercer Sistema (MTS), quien afirmó que respetará la paridad de género en el binomio de candidatos presidenciales para las elecciones nacionales del 2019.

Adelantó que este sábado habrá el Congreso Nacional del partido político para que se defina a la persona que acompañará a Patzi a las primarias de enero.

8 de diciembre

es la fecha en la que el TSE dará a conocer la lista de candidatos habilitados a primarias.

TSE aprueba reglamento para alianzas en 6 requisitos

1. Solicitud de registro de alianza firmada por los representantes legales de las organizaciones políticas.

2. Actas notariadas de la decisión y autorización orgánica de alianza de las organizaciones políticas, emanadas de sus máximas instancias internas.

3. Acta de reunión constitutiva de la alianza, especificando el nombre, sigla, símbolo y colores que utilizará.

4. Documento regulador de la alianza: a) base programática de la alianza; b) objeto y temporalidad; c) causales y procedimientos de disolución; d) estructura orgánica mínima, que incluya una instancia de decisión y resolución de controversias y de resolución de infracciones; e) atribuciones y nómina de la directiva de la alianza; f) derechos y obligaciones de cada una de las organizaciones políticas que integran la alianza.

5. Programa de gobierno o plataforma de acción política.

6. Domicilio y datos de contacto.