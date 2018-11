Declara acusada de muerte de paciente

Llapiz: 'Salud de Junior no tenía que agravarse'

Caso. Aseguró que no es culpable del deceso y considera que no debe ser suspendida.

Viernes, 9 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Acusada. Actualmente ejerce como cirujana en el Hospital de Niños Mario Ortiz.

La doctora Isis Llapiz, quien es investigada por la muerte del infante Junior Vega, fallecido en el Hospital de Niños Mario Ortiz, declaró públicamente ayer y aseguró que no es su culpa. "... Mi primera reacción fue de sorpresa. (Junior) Era un paciente que no tenía por qué complicarse de esta manera. No tuvo la evolución como para terminar en una muerte. Ni tampoco hubo una complicación quirúrgica para concluir en esto", aseguró ayer luego de presentarse a declarar a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Hoy está citada nuevamente como acusada. Según una autopsia, el pequeño operado por apendicitis, falleció por la perforación de su intestino y debido a una infección generalizada.

'Se debe investigar la muerte'. Llapiz indicó que el pequeño ingresó el 24 de octubre por emergencia con diagnóstico de un abdomen agudo quirúrgico, luego de que se le realizó los laboratorios y la valoración de anestesiología fue operado. Agregó que el pequeño salió de quirófano estable.

Llapiz indicó que hay varios indicios que le hacen dudar de la causa de muerte que se difundió. "No es la cirugía la que causa la muerte. No hay la clínica para una sepsis", dijo.

Llapiz también es investigada por la mala praxis médica que dejó sin riñones al pequeño Sebastián que actualmente está en tratamiento en Brasil.

Sigue trabajando en el hospital de niños. Llapiz indicó que se siente en condiciones de seguir ejerciendo. "Si me tienen que suspender yo creo que lo correcto es después de saber si es a raíz de lo que Isis Llapiz hizo... el paciente después de la cirugía estaba bien", enfatizó a tiempo de destacar que en el post-operatorio cuatro profesionales evaluaron positivamente la evolución del infante.

Luego del caso de Sebastián, en el que Isis intervino igual, ella continuó ejerciendo en el Hospital de Niños. Cada turno realiza un promedio de cuatro a cinco cirugías. El abogado de Llapiz, Bishara Sarras, confirmó que hoy su defendida se presentará a declarar y continuará respondiendo públicamente a las acusaciones que se le hacen.