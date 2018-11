Expertos despejan dudas sobre el nuevo carburante

Descartan efectos negativos del biocombustible en los motores a gasolina

CAB. La Cámara Automotor Boliviana ve una buena alternativa el uso del etanol en el país, ya que ayudará al medio ambiente, además de disminuir la subvención.

Viernes, 9 de Noviembre, 2018

Con la puesta a la venta del Súper Etanol 92, en Bolivia han surgido muchas interrogantes por parte de los usuarios, entre las principales es que si este biocombustible en un futuro podría dañar el motor de los vehículos, si se puede utilizar en cualquier modelo o si no se corre el riesgo de que los gastos sean mayores más adelante hasta se tiene el temor que la gasolina especial pueda desaparecer. De acuerdo a los especialistas consultados, descartan que haya algún efecto negativo por el uso del biocombustible, que además de ser amigable con el medio ambiente brinda mayor rendimiento sin causar daño al motor.

Se han hecho las pruebas suficientes. Luis Orlando Encinas, gerente general de la Cámara Automotor Boliviana (CAB), indicó que el biocombustible Súper Etanol 92, no es algo improvisado, que es el resultado de largos estudios para adecuar y renovar el parque automotor boliviano que tiene más de un 70% obsoleto, contaminante y peligroso, además de ser el segmento que mayor subvención exige al Tesoro General de la Nación (TGN). "Se ha trabajado durante más de 15 meses para hacer este producto, se han hecho pruebas, una caravana con más de 35 grados de temperatura, y se ha ido haciendo testeo por todo el país hasta llegar a más de 4 mil metros de altura, se ha hecho menos 10 grados bajo cero de temperatura y ha funcionado perfectamente. Lo que temían era que faltaba experiencia y se la hemos proporcionado", dijo Encinas, quien agregó, que los análisis se realizaron en los laboratorios de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en la ciudad de La Paz...". Luego de haber tenido todo el experimento, nosotros nos atrevemos a decir con toda precisión que es un buen combustible", aseveró.

Descartan que desaparezca la gasolina especial. Por otro lado, Encinas descartó que el Súper Etanol 92, vaya a reemplazar a la gasolina tradicional de 85 octanos, dijo que la gran parte del parque automotor utiliza la gasolina especial y eso se va a respetar. "Nadie les va a tocar el combustible tradicional, mucho se escuchó decir que esto era un gasolinazo indirecto, no lo veo así, pero si la gente dice que no puede pagar Bs 4,50 por la Súper Etanol 92, que utilice la tradicional, no le va a pasar nada, pero si le pusiera el etanol, su vehículo va a funcionar 10 veces mejor y va a contaminar menos", explicó.

No hay efectos negativos en el motor. Por otro lado, Encinas indicó que el nuevo biocombustible está cumpliendo las expectativas con los vehículos de alta gama que están ingresando al país. "Si alguna marca tiene dudas sobre eso lo que deben hacer es sacar directamente una muestra del combustible y se darán cuenta que este combustible está con gasolina y alcohol anhidro, lo que le hace daño al motor es la oxidación con agua que tenía el alcohol hidratado. Cada fábrica está en su derecho de decir para tal vehículo yo quiero sacar una muestra, probarán, el tema es que tenemos que ver una cosa, Bolivia es un país libre, soberano y tiene políticas de Estado", apuntó.

En esa misma línea Miguel Dabdoub, experto en biocombustible, indicó que no hay motivo para alarmarse, que no habrá ningún problema con el uso del etanol con gasolina. De acuerdo al experto, en Brasil el etanol es usado de forma correcta y es lo que se pretende hacer en Bolivia. "Actualmente entran muchos vehículos sudamericanos para hacer turismo en Brasil incluyendo vehículos que van de Bolivia y todos usan la gasolina brasileña en largos viajes y sin ningún inconveniente", dijo el especialista.

Ven que hay desinformación. Según Miguel Dabdoub, todas las gasolineras del Brasil venden el “etanol hidratado puro” que es aquel que contienen hasta 5% de agua en volumen y que sirve exclusivamente para vehículos a etanol o modelos Flex-Fuel. El motor Flex es proyectado para usar indiferentemente el etanol o la gasolina puros o mezclados en cualquier proporción. Actualmente 90% de los autos en Brasil son fabricados con tecnología Flex-Fuel. "Es de la falta de conocimiento y la desinformación en relación a las serias diferencias del uso del etanol con agua (hidratado) y del etanol sin agua (anidro) sobre las piezas y materiales constructivos de los vehículos que lleva a que algunos mitos y mentiras dominen en Bolivia las discusiones sobre biocombustibles y envenenen el debate público", acotó.

Las voces de los analistas. Hugo del Granado, analista en hidrocarburos, indicó que no todos los vehículos son aptos para el uso del etanol, por lo que aconseja que cada usuario vea las especificaciones de su auto y acuda a la concesionaria correspondiente. "Lo cierto es que no todos los vehículos están diseñados para usar el etanol. En los vehículos antiguos tengo entendido que están funcionando sin ningún problema", explicó Del Granado, a tiempo de agregar que el ingreso de biocombustible al mercado boliviano, es una buena iniciativa, sobre todo porque es amigable con el medio ambiente.

Por su parte el ingeniero químico, Raúl Dabdoub, indicó que si se hace un mezcla adecuada con los porcentajes correspondientes, en este caso 12% de etanol no se tendrá ningún problema para el funcionamiento y buena eficiencia de los vehículos. "Se ha probado en diferentes marcas y en base a ello se determinó que el porcentaje adecuado es el 12%. Se ha generado una polémica en base a que si ese porcentaje es bueno o malo; sin embargo, a mi parecer la principal opinión a la que se debe estar atento es de las concesionarias porque son ellas las que deben garantizar el buen funcionamiento de los vehículos con ese porcentaje de etanol", aseveró Dabdoub.

El pasado miércoles en redes sociales algunas concesionarias publicaron comunicados, donde dieron a conocer su satisfacción por el uso del biocombustible.

Experiencia en otros países. De acuerdo a la experiencia en México, no recomiendan el uso del etanol por diferentes razones, entre ellas, es que los motores están diseñados para funcionar con gasolinas de cierto octanaje, por lo que al incrementar el mismo al utilizar etanol, estás haciendo que la combustión se genere a destiempo, lo que resulta en carbonización, según un diario mexicano.

Por el contrario en Brasil que se ha convertido en un gran productor de etanol, que este año alcanzó mayores volúmenes de ventas que la gestión anterior y no se conocen versiones de que haya causado algún daño a los vehículos.

12 Por ciento

de alcohol deshidratado se mezcla a la gasolina para obtener el biocombustible.

1 de noviembre

se introdujo la venta del Súper Etanol 92 al mercado boliviano.