Desaparecen los dólares de las casas de cambio

Compra y venta. Ahora los bancos privados ofrecen más de 10 puntos de diferencia en el tipo cambiario por el dólar.

Viernes, 9 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Medida. A partir del 1 de noviembre, el BCB ya no realiza la venta directa de dólares.

A menos de una semana que se hiciera pública la resolución del Banco Central de Bolivia (BCB), de suspender la venta de dólares en sus ventanillas, las casas de cambio retiraron de su oferta los billetes norteamericanos, mientras que las entidades del sistema financiero privado mantienen la compra y venta del dólar pero con más de diez puntos de diferencia en el tipo de cambio.

No hay dólares a la venta. En un recorrido por la ciudad de La Paz, se pudo evidenciar que la Casa de Cambios Metrópoli, ubicada en la calle Colón casi avenida Camacho, en pleno centro paceño, no hay dólares para la venta. En el recinto no se dio fecha hasta cuándo habrá "escasez" de la moneda norteamericana. "Eso depende de la oferta y la demanda", dijo uno de los cajeros.

Sin embargo, en dicha Casa de Cambios no se objetó la posibilidad de sacar una fotografía a una pizarra de cotizaciones donde se señala que el dólar a la venta está en 6,97 bolivianos, mientras que para la compra está en 6,95 bolivianos; el euro en 8,02 la compra y 8,10 la venta y así sucesivamente.

6,85 Bolivianos

está el tipo de cambio del dólar para la compra, según el Banco Nacional de Bolivia.

