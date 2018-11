Espectacular concierto

Fans de Montaner en la cima del cielo

Show. Miles de cruceños corearon anoche cada uno de sus clásicos románticos en el Real Santa Cruz.

Viernes, 9 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Sencillez. Montaner pidió a los cruceños que lo aguanten porque cantaría todos sus temas.

Quién no recuerda aquellas canciones románticas, convertidas en clásicos, que llegaron a romper corazones, como "Será", "Déjame llorar", "La cima del cielo" y "Tan enamorados", interpretadas por el famoso baladista Ricardo Montaner.

Anoche, el cantautor revivió aquellas épocas nostálgicas en el estadio Real Santa Cruz, donde cientos de fans y amantes del género romántico, se dieron cita para escuchar y corear cada uno de estos temas y los del repertorio de su nuevo álbum "Ida y vuelta".

Un tema de su nuevo álbum. Con un lleno total del campo deportivo y con la puntualidad que lo caracteriza, Montaner, saltó al escenario vestido con un pantalón negro, camisa blanca y un saco azul marino, interpretando temas de su último álbum "Ida y Vuelta", un tributo a la música mexicana que incluye "Adoro", "Aunque ahora estés con él", "Te hubieras ido antes" y "Un hombre normal", entre otros títulos.

'En la cima del cielo'. "No sé qué irán a hacer mañana, pero yo me esperé mucho tiempo para poder regresar hasta aquí, por lo tanto espero que me aguanten lo suficiente para poderles cantar todas las canciones que tengo guardadas para ustedes. No sé si ustedes pensarán igual que yo, pero esta cita estaba agendada desde hace mucho tiempo, desde la eternidad misma, le doy gracias a Dios por venir a compartir este cielo con ustedes", fueron las primeras palabras después de interpretar su primer tema y continuó la noche haciendo corear a sus fans cada uno de sus clásicos.

10 Mil

personas y aún más se dieron cita anoche al Real Santa Cruz.