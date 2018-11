Portafolio

Sánchez: contrato con Argentina sólo será modificado si beneficia al país

"El contrato de gas natural con Argentina está vigente y será modificado siempre y cuando, las nuevas condiciones sean favorables para Bolivia" afirmó el Ministro de Hidrocarburos.

Jueves, 8 de Noviembre, 2018

El Gobierno a través del ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez afirmó que el contrato con Argentina sigue vigente, y que sólo será modificado, en el marco de las negociaciones el vecino país, si este beneficia a Bolivia.



"El contrato de gas natural con Argentina está vigente y será modificado siempre y cuando, las nuevas condiciones sean favorables para Bolivia, que ha invertido para dar cumplimiento al contrato $us 5.000 millones en exploración, desarrollo, ductos y gracias a estas inversiones, tenemos garantizados los 3,7 Trillones de Pies Cúbicos (TCF), que resta entregar a Argentina", afirmó.



Sánchez dijo que "reingeniería" del contrato de gas con Argentina no debe preocupar a los bolivianos; primero, porque el contrato sólo será modificado si las nuevas condiciones se ofrecen más beneficiosas en términos económicos para Bolivia y, segundo, porque Argentina no es el único mercado de gas boliviano.



El anuncio que hizo Sánchez de ampliar el contrato con Argentina hasta el año 2030 o más causó preocupación por considerar que se trata del mismo volumen comprometido hasta el 2026 que se entregaría en un periodo más largo, lo cual no muestra ventajas para Bolivia.



Sin embargo, el Gobierno de Evo Morales durante los 12 años no diversificó los mercados para el gas natural y mantuvo los dos principales clientes como son Brasil y Argentina.



El titular de Hidrocarburos hizo referencia al Memorándum de Entendimiento firmado con Paraguay mediante el cual se inician las negociaciones para la venta de gas natural a ese país a través de un gasoducto binacional que sería construido.



También mencionó los mercados de gas natural en los Estados brasileños de Mato Grosso, Mato Grosso Do Sul, Santa Catarina y Paraná, para la provisión de gas a las plantas termoeléctricas en Brasil y a empresas distribuidoras de gas natural, que ya tienen avances importante, al margen de la ampliación del contrato con Petrobras.



En el caso de Argentina dijo que existe una apertura de otros mercados aparte de IESA (ex Enarsa), debido a los precios competitivos del gas natural boliviano y la infraestructura ya instalada.



Sánchez explicó que Bolivia y Argentina actualmente negocian las nominaciones diarias de volúmenes de gas que realiza el país vecino que fluctúan dependiendo de la estación. "Son nominaciones que por día son variables, con subidas y bajadas diarias abruptas que, afectan los reservorios en Bolivia", dijo.



Citó como ejemplo que un día Argentina nomina 20 MMmcd y al otro día 8 MMmcd y estos volúmenes son nominados horas antes de la realización del envío. Buscamos que hayan nominaciones trimestrales para tener mayor la certitud sobre los envíos".