Diputado Cabrera logra que se extinga su proceso después de conciliar con su expareja

La Ley 348 indica que 'excepcionalmente la conciliación podrá ser promovida únicamente por la víctima, sólo por única vez y no siendo posible en casos de reincidencia'

Jueves, 8 de Noviembre, 2018

La jueza Albania Caballero extinguió el proceso del diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Henry Cabrera, después de que el denunciado logró conciliar con su expareja, Karen D., que el pasado 23 de octubre lo denunció por violencia psicológica y física.



La mujer "solicitó la salida alternativa de la conciliación, que está prevista en la Ley 348 y establece que excepcionalmente, por única vez, se puede dar la conciliación. Además, la víctima había presentado un desistimiento de la acción penal y también había presentado un retiro de la querella", explicó la jueza, según un reporte de la radio "Santa Cruz".



En la conciliación ambas partes firmaron un acuerdo para no agredirse más y asimismo acordaron que tampoco se iniciarán nuevos procesos penales.



Luego, según la jueza, se hizo conocer la resolución de conciliación a todos los sujetos procesales, que podían hacer uso del recurso de apelación restringida en próximos 15 días, pero todos renunciaron a esa vía judicial.



Entonces, como "todos, absolutamente todos, renunciaron al recurso de apelación restringida, en este caso se ejecutoria la resolución de conciliación y se declara extinguida la acción penal, o sea todo fue conforme a procedimiento y con el acuerdo de todas las autoridades que estaban presente", indicó.



Remarcó que en la audiencia estaban presentes la denunciante con su abogado, el imputado con su abogado, el Ministerio Público e incluso una jurista del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM).



Ahora "en caso de que existiera una reincidencia, ya tiene (que asumirse) un curso normal, es decir, la tratativa que establece el procedimiento penal, (lo que significa que el denunciado) ya no podría acogerse a una salida alternativa", advirtió.



Karen D., al momento de presentar su denuncia contra el diputado oficialista, presentó fotografías de su cuerpo con lesiones y aseguró que en varias oportunidades fue víctima de violencia.



"En reiteradas ocasiones me pegaba como a un niño con su cinturón, me ha dejado marcas, incluso una vez me abrió la cabeza con la hebilla de su cinturón y la última vez que me agredió había consumido bebidas alcohólicas y me agarró a puñetes", relató en esa oportunidad.