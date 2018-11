La iglesia los convoca a actuar sin presiones

Respeto al 21F piden los obispos del país a vocales del TSE

Reelección. La nueva vocal Lidia Iriarte asumió la titularidad y negó tener una afinidad política partidaria.

Jueves, 8 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Acciones. Los vocales del TSE están bajo la mira de la población opositores y la Iglesia.

La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), pide a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) respetar el voto del 21F.

Al mismo tiempo exhortaron a las autoridades del TSE que actúen de forma particular y sin presiones.

Días antes, el arzobispo de Sucre, monseñor Jesús Juárez de El Alto, manifestó que el TSE debe cumplir el 21F, lo cual levantó las críticas de parte del presidente Evo Morales, quien calificó como una “vergüenza” porque a su criterio el religioso tomó una posición política.

Posición. "Ojalá no actúe (el TSE) de acuerdo a presiones de nadie, sino actúe en conciencia y actúe en cumplimiento y el servicio a la Constitución Política del Estado y a un referéndum que ha habido en Bolivia.

La postura de la Conferencia Episcopal es que hay que respetar ese referéndum como ha dicho el monseñor Juárez, como también dicen todos los obispos, hay que respetar el referéndum que se hizo en nuestro país", dijo Fuentes antes de la Asamblea Plenaria de Obispos en la ciudad de Cochabamba.

Fuentes señaló que los obispos no tienen una postura de activismo político, pero sí una opinión. "Puede estar tranquilo el presidente, porque los obispos no van a fundar un partido. Lo que sí está claro es que los obispos, como todo ciudadano boliviano, como todos los habitantes de este país y más aún como pastores de todos los católicos de este país, tienen una opinión política", explicó.

Además, pidió también que se deje de presionar al TSE y lamentó el ambiente de tensión que se genera por las Elecciones Primarias.

Autoridad. En tanto, ayer Lidia Iriarte Tórrez juró el como vocal titular del TSE en un acto llevado adelante por el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera.

Tras su posición, Iriarte aseveró que el voto ciudadano será respetado categóricamente y la decisión sobre los resultados del referéndum del 21F y la candidatura de Evo Morales, que se conocerá en el mes de diciembre, está en manos de la Sala Plena. "El voto va a ser respetado categóricamente, se va a respetar; nosotros como vocales somos como árbitros y vamos a hacer respetar el voto de cada uno de los bolivianos y bolivianas", afirmó el vocal electoral.

La flamante autoridad electoral que asume como sexta vocal titular y que era suplente de José Luis Exeni, remarcó que no tiene ninguna afinidad política ni se siente presionada por nadie para asumir sus funciones.

"No he tenido yo presión, no tengo ninguna afinidad y soy independiente. Y también todos los vocales son independientes", manifestó.

28 de noviembre

se inscribirán a los candidatos que pugnarán en las primarias para enero.