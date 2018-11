Bolivia no ejecutará boletas de garantías

Negociación por venta de gas a Argentina

Expectativas. El país aspira a incrementar la exportación de este producto al vecino país. El ministro Sánchez se desdice.

Jueves, 8 de Noviembre, 2018

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, informó que los gobiernos de Argentina y Bolivia están en plenas negociaciones sobre la agenda del gas natural con la predisposición para llegar a un acuerdo. Dijo que se trabaja en "una reingeniería en nominaciones y precios que no van a afectar los ingresos de Bolivia". Sánchez estimó que dentro de pocas semanas se espera llegar a un acuerdo con Argentina respecto a estos dos temas: las facturas impagas y regulación en las nominaciones de gas natural que en invierno son más altas que en verano.

Se cumplirá con los volúmenes. El ministro aseguró que Bolivia cumplirá con los volúmenes de 3.76 TCF's que resta entregar a Argentina de acuerdo al contrato y que, según las proyecciones de nominaciones, el contrato que debía culminar el año 2026, se estima llegue a concluir después del año 2030. Asimismo, afirmó que se negocia con Argentina nominaciones de gas natural más regulares y "no que suban y bajen tan abruptamente pues afectan los campos de producción en Bolivia".

No se ejecutarán las boletas de garantías. De acuerdo a la autoridad, Bolivia ya no ejecutará boletas de garantía de la Argentina por gas. "La boletas no tienen ningún valor, nosotros no vamos a ejecutar las boletas, dijo el ministro Sánchez, que aclaró que el negocio de Bolivia es "vender gas" a países como el Brasil y la Argentina. Este último le debe al Estado Plurinacional más de $us 340 millones por el energético.

Las palabras de Sánchez se dan tras una reunión que sostuvo con autoridades de Integración Energética Argentina (Iesa). Indicó que ya no existe ningún impasse con el gobierno argentino y menos con el embajador de ese país en Bolivia, Normando Álvarez, quien habría declarado que el país puede ejecutar las boletas, pero que seguramente el titular del área habrá pensando en lo que eso significa. "Se dijo de manera verbal que Argentina pagará la deuda (por el gas) hasta fin de año; ahora, Bolivia puede ejecutar la boleta de garantía -eso está en el contrato- pero seguramente el ministro Sánchez estará pensando en lo que eso significa (...). Debe estar preocupado por el pago", señaló el diplomático.

Ven preocupante venta de 3,74 TCF de gas. La Fundación Jubileo a través del analista en temas energéticos, Raúl Velásquez, calificó de preocupante los anuncios del ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, de ampliar el contrato de compra-venta de gas con Argentina hasta el 2030 o más, para enviarle el mismo volumen comprometido al 2026 de 3,4 trillones de pies cúbicos (TCF). Recomendó que al menos el país modifique los precios de manera significativa para ser compensado. En análisis del experto, el país no ganará nada con una ampliación del contrato si este no implica mayores volúmenes y mejores precios, pues el anuncio del ministro Sánchez va en mantener el volumen comprometido por YPFB a la ex Enarsa hasta el 2026.

140 Millones

de dólares ascienden las boletas de garantías de Argentina.

