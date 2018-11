Romero no condena, sino felicita al general Mendoza por sus dichos sobre el proceso de cambio

El general Mendoza levantó polémica el domingo, cuando en un acto público dijo al presidente Evo Morales que el proceso de cambio tiene el apoyo de más de 37 mil policías

Miércoles, 7 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: El ministro de Gobierno niega que el comandante haya hecho política. Foto: ERBOL.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseveró este miércoles que no tiene porqué condenar las declaraciones del comandante de la Policía, generalFaustino Mendoza, de apoyo al proceso de cambio. Señaló que, por el contrario, tiene que felicitar al general por esos dichos.

El general Mendoza levantó polémica el domingo, cuando en un acto público dijo al presidente Evo Morales que el proceso de cambio tiene el apoyo de más de 37 mil policías. Luego, aclaró que sólo estaba expresando su agradecimiento, por las mejoras que tuvo la entidad verde olivo desde el 2006.

Para el ministro Romero, la declaración del comandante Mendoza “no es política”. Señaló que el general no dijo que los policías sean “masistas”, sino manifestó el respaldo al proceso histórico por el fortalecimiento y modernización de la entidad verde olivo.

“Yo no tengo para nada que condenar al Comandante, por el contrario tengo felicitarlo porque está reconociendo que conjuntamente hemos trabajado mucho en el engrandecimiento de la Policía”, sostuvo.

Romero también negó que el general Mendoza haya vulnerado algún precepto constitucional y legal, que impida a los policías hacer actividad política.

“Él no hablado de programas políticos. Él no hablado de si está bien la política económica o no si hay que debatir el pacto fiscal. Ha hablado de los logros institucionales de la Policía y eso no es hacer campaña política”, finalizó./Erbol