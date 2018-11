Diputado afirma que 'vínculos' de Mesa con Odebrecht se tratarán en esta legislatura

Mesa calificó de 'vergonzosa' la investigación que realizó la Comisión legislativa, presidida por la diputada Susana Rivero, y dijo que solo busca 'demolerlo'

Miércoles, 7 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Diputado Edgar Montaño. Foto: Cámara Baja

El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) y miembro de la Comisión que investiga el caso Lava Jato en Bolivia, Edgar Montaño, informó que en este mes se tratará los indicios de responsabilidad que involucran al expresidente Carlos Mesa con el conocido caso de corrupción internacional que vincula a empresas brasileñas.



"Yo creo que (el caso se tratará) en esta legislatura, es más, (será) en este mes", respondió Montaño al ser consultado sobre si es esta legislatura o en la próxima se abordará el caso que supuestamente implicaría al expresidente Carlos Mesa.



Después de cinco meses de trabajo, la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que investiga la suscripción de contratos entre el Estado boliviano y las empresas brasileñas Odebrecht y Camargo Correa, informó que además de Mesa, están implicados otros siete exfuncionarios, entre ellos Carlos Alarcón, que fue ministro en esa gestión.



Montaño remarcó que no se trata de un tema de "revancha política", ya que Mesa es el candidato presidencial opositor con más posibilidades de hacer frente y ganar a Evo Morales, "ni es un tema que recién lo estamos haciendo, si no hace seis meses cuando el señor Carlos Mesa como cien veces dijo que no iba a ser candidato".



Mesa calificó de "vergonzosa" la investigación que realizó la Comisión legislativa, presidida por la diputada Susana Rivero, y dijo que solo busca "demolerlo".



Carlos Alarcón, abogado del expresidente Mesa, aseguró que se desató una "guerra sucia" contra su defendido, para desacreditarlo como candidato a la presidencia.