Caso Lava Jato salpica a Mesa, Veltzé y Sánchez de Lozada

Versión. La presidenta que la comisión de la ALP que investigó los contratos entre el Estado y las empresas Odebrecht y Camargo Correa indicó que hay tres indicios de supuestas irregularidades.

Miércoles, 7 de Noviembre, 2018

El caso Lava Jato salpicó a los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé, afirmó ayer Susana Rivero, presidenta de la comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que investigó la suscripción de contratos entre el Estado boliviano y las empresas brasileñas Odebrecht y Camargo Correa. "Se investigaron tres gobiernos, cinco proyectos de carreteras y hemos terminado la investigación con ocho personas que tienen indicios serios (...). Tenemos indicios suficientes para implicar en la investigación a un ministro de Goni y dos de Mesa, al propio señor Mesa, dos viceministros suyos y un ministro de Veltzé", dijo.

Antecedentes. En abril de este año, la Policía Federal de Brasil certificó 51 pagos o coimas a funcionarios bolivianos por la construcción de la carretera Roboré-El Carmen, que se adjudicó Camargo Correa, según un informe enviado a la comisión especial de la ALP. Rivero dijo que las investigaciones determinaron que exautoridades, de quienes no reveló los nombres, tienen "indicios serios" en los presuntos sobornos que realizó la firma brasileña en Bolivia.

Detalles. Según la diputada Rivero, se encontraron tres indicios de que hubo irregularidades en las contrataciones de empresas brasileñas. El primer indicio, según la oficialista, es el modus operandi. Explicó que las contrataciones autorizadas mediante decisiones altas esferas, como el Decreto Supremo, son una práctica que realizaron las empresas brasileñas en otros países donde hubo sobornos. Afirmó que ese modus operandi fue revelado en el juicio por el caso Lava Jato en Estados Unidos, con la confesión de Marcelo Odebrecht. De acuerdo con la diputada, en ese proceso en el exterior se reveló que las empresas brasileñas pagaban coimas en paquetes, maletines o transferencias. El segundo indicio consiste en las coincidencias de funcionarios de Gobierno en lugares donde estaban empresarios brasileños, en particular Marcos de Moura Wanderley, exrepresentante de Camargo Correa en el Perú, y Jorge Barata de Odebrecht, quienes son acusados de operar los esquemas de sobornos. Rivero aseveró que mesa tuvo 16 coincidencias de viajes en le periodo investigado. El tercer indicio, y más preocupante según Rivero, son los movimientos de dinero que, de acuerdo con la comisión, no tienen justificación económica ni legal, ni se explican por ingresos privados. Afirmó que en el reporte de cuentas de Carlos Mesa, quien levantó su secreto bancario, se encontraron movimientos sospechosos que merecen mayor investigación.

Piden que se investigue a Evo Morales. El candidato del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Carlos Mesa, mediante una misiva, solicitó a la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Susana Rivero, que se amplíe la investigación del caso Lava Jato al presidente Evo Morales. Se basa en un reportaje, que detalla que la Policía Federal del vecino país señaló que funcionarios de las administraciones de Rodríguez y el actual jefe de Estado boliviano, están involucrados en actos de corrupción de $us 4 millones con Camargo Correa. "Estos elementos de juicio aportados por esta publicación son relevantes para determinar la verdad de los hechos investigados, y requieren necesariamente que la investigación de su Comisión se extienda o amplíe hasta la gestión de gobierno del presidente Evo Morales Ayma", pide Mesa a la parlamentaria.

Reacciones. Carlos Alarcón, el abogado del candidato presidencial por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Carlos Mesa, denunció que el Gobierno inició una "guerra sucia y despiadada" en contra de su defendido. "Estamos viviendo una guerra sucia y despiadada contra el expresidente Mesa para desacreditarlo y eso se ve en las redes sociales y medios de comunicación", dijo. Alarcón señaló que el caso Lava Jato es, en realidad, un caso de "Quiborax II" ya que se busca encubrir a los verdaderos responsables.

Revelan que mesa tiene 16 cuentas bancarias

Horas después de que dio a conocer la versión de que el expresidente Carlos Mesa está involucrado en el caso Lava Jato, la diputada por MAS, Susana Rivero, aseguró que el exmandatario y actual candidato a la Presidencia por el FRI tiene al menos 16 cuentas bancarias y que realizó movimientos inusuales. "El señor Carlos Mesa solo en cuentas en Bolivia trabaja con cinco bancos y una Mutual. Y tiene 16 cuentas bancarias, y en ellas, hay movimientos inusuales o sospechosos en varias de sus cuentas", sostuvo Rivero en declaraciones a radio Panamericana. Según la legisladora, en las cuentas bancarias del expresidente hay depósitos de $us 10.000, $us 30.000 y hasta $us 60.000, que no tienen justificación, por ello se clasifican como movimientos inusuales, aclaró. La comisión estableció que aparte del expresidente Mesa, hay siete exautoridades involucradas en lo que ella llamó "escándalo de las coimas".

