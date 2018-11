Por apoyo al oficialismo

Evo defiende al comandante general de la Policía

Polémica. El jefe policial había alabado el proceso de cambio durante un acto.

Miércoles, 7 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Deliberante. El general Faustino Mendoza declaró su simpatía por el partido de gobierno.

El presidente Evo Morales expresó ayer su malestar por las críticas que recibe el comandante de la Policía, Faustino Mendoza, tras expresar su apoyo al llamado proceso de cambio. “Qué pena que la derecha cuestione en este momento al comandante de la Policía Nacional cuando expresa apoyo al proceso porque (el país) ha cambiado bastante”, expresó Morales en un acto de entrega de obras en Uncía, Potosí.

Origen de la polémica. El domingo pasado, Mendoza consideró que se debe apoyar el "proceso histórico" que impulsa el gobierno del presidente Evo Morales, y dio el respaldo de los más de 37.000 hombres del verde olivo a "este proceso de cambio que tenemos que apoyar con la verdad y no con la mentira".

Mendoza pidió que no se politicen sus declaraciones. "Desde ningún punto de vista se ha violado ningún precepto constitucional, porque definitivamente no me han visto ustedes haciendo un spot publicitario, haciendo propaganda política, no he estado repartiendo boletines a favor de uno u otro partido político", afirmó.

Llamada de atención. No obstante, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sergio Choque, manifestó este lunes que se debe llamar la atención al comandante nacional de Policía Boliviana, general Faustino Mendoza, porque no puede pronunciarse a favor ni en contra de un determinado partido político.

251 Artículo de la CPE

Establece que la Policía 'como institución, no delibera ni participa en acción política partidaria'.

