Garantizan una economía estable

Financieras continúan vendiendo dólares

bcb. Las reservas internacionales están en $us 8.500 millones y son suficientes para mantener el tipo de cambio actual.

Miércoles, 7 de Noviembre, 2018

De acuerdo al Banco Central de Bolivia (BCB), las reservas internacionales netas (RIN) están en 8.500 millones de dólares y son suficientes para mantener el precio del dólar en su cotización actual. En cuanto a la decisión de dejar de vender dólares en la ventanilla del BCB, no afecta de ninguna manera a la economía del país porque esta es estable según los expertos. El gobierno a través del BCB garantizó la provisión de la moneda norteamericana.

Garantizan provisión de dólares. El gerente de operaciones internacionales del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, informó que de acuerdo a estudios internacionales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, un país necesita por lo menos tres meses de importaciones, y "para la realidad de Bolivia se trata de mil millones por mes". "Ahora tenemos 8.500 millones de dólares, entonces no hay ninguna razón para mencionar que habría una necesidad de no vender dólares para precautelar el nivel de reservas", apuntó. Indicó que el Gobierno seguirá proveyendo de dólares a la población tal como lo viene haciendo y el mercado cambiario seguirá absolutamente tranquilo. "Los bancos nos han demandado dólares, les hemos entregado, todo sin ninguna dificultad", remarcó. Subrayó que el Banco Central mantendrá la política cambiaria que hasta el momento "ha sido provechosa para toda la población", y recordó que tanto los bancos como las casas de cambio tienen un techo de tipo de cambio para la venta de dólares que es un centavo por encima del tipo de cambio oficial del ente emisor.

"6,96 es el tipo de cambio oficial y las casas de cambio y bancos pueden vender con un techo de 6,97, no debe haber un tipo de cambio mayor porque hay los dólares suficientes para atender todos estos requerimientos", enfatizó Espinoza.

Ven una medida administrativa. Gary Rodríguez, gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, indicó que el BCB realizó una medida administrativa y que la oferta de dólares se está dando de manera normal en las entidades financieras. "La ciudadanía tiene que quedarse tranquila porque el BCB ha garantizado la oferta normal de la moneda y no hay ninguna posibilidad de una devaluación", dijo Rodríguez, a tiempo de recomendar al Gobierno central que dé más apoyo a la producción e inversión para que hayan más exportaciones y retornemos a ese escenario que se tuvo durante once años consecutivos de generar excedentes en el intercambio comercial con el mundo.

Exportadores ven una buena decisión. Por su parte el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (CANEB), Wilfredo Rojo, calificó de "sana", desde el punto de vista de la burocracia, la decisión del Banco Central de Bolivia (BCB) de dejar de vender dólares en su ventanilla. "Lo que pasa es que la ventanilla era pequeña en el Banco Central y todo lo demás se extendía por el sistema financiero, entonces no hemos tenido ningún inconveniente, no vemos que se dé un hecho colateral posterior, vemos que fue una decisión que me parece sana desde el punto de vista de la burocracia", dijo a los periodistas.

Rojo manifestó que la población no tiene por qué "preocuparse" por esa medida y dijo que algunas empresas exportadoras acuden a la banca privada para el cambio de dólares. "La resolución del Banco Central es que ellos tenían una ventanilla hace muchos años y como ya dejó de funcionar el bolsín, todos los dólares se venden a través del sistema financiero y se venden a través de casas de cambio, entonces no hay por qué preocuparse absolutamente de nada", mencionó.

6,96 Cambio oficial

para la venta de dólares en el país y no se modificará.