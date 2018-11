Santa Cruz

Cívicos de la Chiquitanía se declaran en emergencia por supuesto avasallamiento de tierras

Martes, 6 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: imagen de archivo

El presidente del Bloque Cívico de la Chiquitanía, José Serrate, informó el martes que ese sector se declaró en emergencia por los supuestos asentamientos ilegales que existen en comunidades de esa región del oriente del país, que afectan a áreas protegidas.



"De otras partes llegan a avasallar la tierra chiquitana, es por esa razón que estamos citando al presidente del INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria), para que nos reunamos lo más pronto posible, en un lapso no mayor a los 15 días, estamos declarados en emergencia", informó en entrevista con radio El Deber.



Serrate advirtió que ese sector no descarta asumir medidas de presión, si después de ese plazo no se logra una solución a la supuesta toma ilegal de tierras, por parte de comunidades campesinas.



El dirigente cívico detalló que se reportaron asentamientos en los municipios de Concepción, San Miguel, San Rafael, San Ignacio, San José, Lomerío. Guarayos, El Puente, la Luna y el Río Blanco.