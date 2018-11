A tres años de la muerte de Tati, la familia Barreto aún no puede repatriar sus restos

Tatiana vivía con su padre en la ciudad de Asunción, Paraguay, hasta que su madre reapareció en la Navidad de 2014 y pidió autorización para traerla a Bolivia por tres meses. Faltaba sólo una semana para que retorne a su país el día que segaron su vida

Martes, 6 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Niña Tatiana Barreto.

Oscar Barreto, el padre de la niña paraguaya Tatiana, presunta víctima de infanticidio, recordó que ya se cumplieron tres años de la muerte de su hija en Bolivia y lamentó no poder darle sepultura hasta la fecha en su país. Barreto hace seguimiento al caso desde Paraguay, en busca de justicia.



"Cuando pienso en Tati, pienso que estaría haciendo hoy a sus 6 añitos. Desde el 2015, que no la tengo, pero he aprendido a amarla de otra manera", sostuvo Óscar Barreto a través de la página de Facebook "Justicia para Tatiana Barreto".



Barreto manifestó que a la fecha no pueden dar sepultura a la menor por las maniobras judiciales de la otra parte. "Recientemente a través de nuestros abogados otorgados por el Ministerio de Justicia de Bolivia, me comunicaron que la otra parte insiste en la necropsia de Tati, no imaginan cómo eso me duele, porque además, esto sigue impidiendo que podamos repatriar los restos de Tati al Paraguay", lamentó Barreto en las últimas horas.



Asimismo agradeció a personas e instituciones que desde Bolivia y Paraguay no han cesado en la búsqueda de justicia por el caso de presunto infanticidio de la niña. "Seguiremos orando y seguiremos luchando, porque somos una familia de fe, que cree sobre todo en Dios nuestro Señor y en la justicia divina. (...) Mi familia y yo no descansaremos jamás, hasta tener justicia y la repatriación de los restos de Tati. Soy el papá de un ángel que vive en mi corazón", señaló.



Ya en 2017 la abogada de la familia, Roxana Pérez del Castillo, lamentó que después de dos años de su muerte no se pueda reivindicar los derechos de Tatiana y encaminar un proceso que haga justicia y sancione a los culpables de su muerte.



Tatiana vivía con su padre en la ciudad de Asunción, Paraguay, hasta que su madre reapareció en la Navidad de 2014 y pidió autorización para traerla a Bolivia por tres meses. Faltaba solo una semana para que retorne a su país el día que segaron su vida, la madrugada del 23 de abril de 2015.



De acuerdo a la correlación de los hechos, ese día, su madre y el novio de la misma, la llevaron a la niña ya sin vida al hospital San Gabriel de la ciudad de La Paz. El hombre aseguró que había rodado por las gradas de su domicilio, pero los médicos reportaron un cuadro de violencia física y denunciaron el caso a la Policía.