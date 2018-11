Explica su renuncia al Ministerio Público

Blanco considera que ponerlo en ventanilla fue una forma de 'bullying'

Martes, 6 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Foto: APG Noticias

El exfiscal departamental Edwin Blanco explicó que ha renunciado al Ministerio Público, porque considera que su nuevo cargo en ventanilla de la Fiscalía fue una forma de hacerle “bullying”, al exponerlo a las burlas y críticas.

“Ha sido una forma de hacer una especie de bullying hacia mi persona, porque me han exhibido, me han expuesto, aunque yo no tengo nada contra nadie, pero ustedes han visto cómo han sido ciertas agresiones a mi persona”, manifestó.

El exfiscal departamental explicó que entre esas agresiones que recibió están las burlas de la gente y las críticas de autoridades, las cuales más que dañarlo a él lastiman a su familia.

Blanco fue designado a la ventanilla de control biométrico por instrucción del nuevo fiscal departamental, William Alave. El lunes hizo noticias nacional porque se lo vio atendiendo directamente a los imputados.

Dijo que el trabajo dignifica, pero considera “un poco injusto” la designación que se le hizo. Acotó que Alave tendrá sus razones para haberlo hecho.

Su futuro

Blanco afirmó que tiene dos o tres ofertas de trabajo mejores y que está evaluando cuál aceptar. No quiso adelantar de dónde vienen los ofrecimientos por no pecar de “alevoso”.

“Es hora de caminar mi vida, de sanar las heridas que se ha caudado sobre todo a mi familia”, agregó el exfiscal departamental, según difundió ATB./Erbol