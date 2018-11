BCB: Reservas suman $us 8.500 millones y son suficientes para mantener el tipo de cambio

Martes, 6 de Noviembre, 2018

El gerente de operaciones internacionales del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, informó que las reservas internacionales están en 8.500 millones de dólares y son suficientes para mantener el precio del dólar en su cotización actual.



"Las reservas internacionales están en el orden de 8.500 millones de dólares actualmente, a la fecha, tenemos un nivel alto de reservas y no hay razón para que suba la cotización del dólar", manifestó el funcionario en entrevista con Claroscuro de RTP.



El domingo, el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos, también descartó de manera enfática cualquier posibilidad de modificación de la política cambiaria del país.



La aclaración surgió después de que la suspensión de la venta directa de dólares en las ventanillas del BCB, a través de la Resolución de Directorio N° 157/2018 que entró en vigencia desde el 1 de noviembre, generó una ola de especulaciones, principalmente, entre los analistas económicos.



Espinoza dijo que de acuerdo a estudios internacionales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, un país necesita por lo menos tres meses de importaciones, y "para la realidad de Bolivia se trata de mil millones por mes".



"Ahora tenemos 8.500 millones de dólares, entonces no hay ninguna razón para mencionar que habría una necesidad de no vender dólares para precautelar el nivel de reservas", apuntó.



Indicó que el Gobierno seguirá proveyendo de dólares a la población tal como lo viene haciendo y el mercado cambiario seguirá absolutamente tranquilo. "Los bancos nos han demandado dólares, les hemos entregado, todo sin ninguna dificultad", remarcó.



Subrayó que el Banco Central mantendrá la política cambiaria que hasta el momento "ha sido provechosa para toda la población", y recordó que tanto los bancos como las casas de cambio tienen un techo de tipo de cambio para la venta de dólares que es un centavo por encima del tipo de cambio oficial del ente emisor.



"6,96 es el tipo de cambio oficial y las casas de cambio y bancos pueden vender con un techo de 6,97, no debe haber un tipo de cambio mayor porque hay los dólares suficientes para atender todos estos requerimientos", enfatizó Espinoza.