Exfiscal departamental Edwin Blanco presenta su renuncia al Ministerio Público

Martes, 6 de Noviembre, 2018

El exfiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, presentó su renuncia al Ministerio Público, después de haber sido relocalizado a atender la ventanilla de control biométrico de la Fiscalía en La Paz.

"Hacer conocer que el ex fiscal departamental de La Paz presentó su renuncia al cargo. Mostros hemos recibido ahora esta información de la renuncia y vamos a hacer conocer la aceptación de la misma", informó Juan Lanchipa, fiscal general del Estado.



El Fiscal General señaló que Blanco no aclaró las causas de su renuncia en su carta y solo agredece la oportunidad laboral.



"La renuncia menciona que agradece y presenta su carta, no manifiesta ninguna razón", señaló.



Blanco había empezado sus nuevas funciones ayer, hecho que generó diversas repercusiones de la opinión pública, puesto que fue "degradado" de Fiscal Departamental a trabajar en ventanilla.



Además, también generó críticas que su salario iba a ser de 11 mil bolivianos en sus nuevas funciones.



Blanco fue el centro de la polémica los últimos meses debido a la actuación de la Fiscalía en el caso bebé Alexander.



Además, cabe recordar que el exfiscal departamental de La Paz tiene denuncias en otros casos bajo los supuestos de uso indebido de influencias, favorecimiento a terceros y demandas que fueron interpuestas por efectivos de la Policía e incluso exfiscales.



Por ejemplo, Blanco y otros fiscales son sindicados de montar un proceso contra el coronel de la Policía Freddy Valda en un caso de estafa en la Academia Nacional de Policías (Anapol).



El exfiscal Anghelo Saravia señaló que en muchos casos Blanco manipuló la información que estaba investigando con el argumento de que eran órdenes superiores, pero nunca identificó a personas.