Expresidente de Comibol advierte falta de control técnico científico contra robo de mineral

Córdova considera que al ser el jucu parte de la comunidad, 'una medida punitiva no da ninguna opción de que realmente se corrija el robo de mineral'

Martes, 6 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Mineros ingresando a interior mina. Foto: AE

El especialista en temas mineros y expresidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Héctor Córdova, advirtió la falta de un control técnico científico contra el robo de mineral, que viene ocurriendo sobre todo a la Empresa Minera Huanuni.



Córdova indicó que las normas por sí solas no corregirán el problema del juqueo o robo de mineral que afrontan las empresas del Estado.



"Es elemental implementar una cuestión tecnológica que permita reconocer inmediatamente de dónde viene el mineral, y si no está vendiendo el representante autorizado ya es juqueo", dijo Córdova a ANF.



El 29 de agosto el presidente Evo Morales promulgó la ley de modificación al Código Penal contra el robo o sustracción de minerales, que agrava las penas hasta 10 años de cárcel, y considera a quien roba, quien ayuda y a quien comercializa mineral robado.



Las autoridades tienen la esperanza de que la norma persuada a los jucus y éstos desistan de seguir robando, sin embargo, hasta el momento no se muestra ningún resultado importante. "Los jucus continúan ingresando al cerro Posokoni", dijo el gerente de la empresa Huanuni, Mario Felipez.



En el caso del juqueo, indicó Córdova, no se está yendo a un elemento que es clave, ya que "cada mineral tiene como una especie de huella digital, el que sigue las técnicas adecuadas puede decir siempre este mineral viene de acá o de allá", como una forma de identificar su procedencia.



Igualmente Felipez reconoció, que más allá de la norma, se debe crear "otro tipo de mecanismos que nos ayuden a identificar más claramente cómo se puede evitar ese tipo de situación de blanqueamiento de mineral" mediante las cooperativas u otros actores mineros.



La ley 1093 contra el robo de mineral solo aplica sanciones a los ladrones de mineral y no establece ningún tipo de procedimiento y control, sobre todo a las empresas comercializadoras que son las que finalmente compran el mineral robado, refirió Córdova.



"No habría robo de mineral si no habría alguien que compra ¿Quiénes compran? Las comercializadoras. Las comercializadoras no son tantas como los vendedores, los ladrones de mineral son miles, en cambio las comercializadoras 10, a las 10 se les puede hacer un seguimiento absoluto y ponerles ese control de huella digital del mineral, de modo que se sepa siempre de dónde viene, y a todo el que vaya a vender mineral que no es suyo, se le decomisa el mineral y se devuelve al dueño operador", manifestó el expresidente de Comibol.



Remarcó que la ley ataca el efecto y no la causa, que como en otras épocas tiene que ver con la falta de empleo digno y sostenible para la población.



Córdova indicó que en las grandes minas donde hay robo de mineral, los ladrones están entrando y saliendo por la puerta principal, "son gente conocida" y que participa con la "complicidad" de otras personas más.



Entonces, al ser parte de la comunidad, "una medida punitiva no da ninguna opción de que realmente se corrija el robo de mineral", apuntó.