Según Corte Electoral Permanente

Campañas en la 'U', multarán a los que 'regalen servicios'

Anuncio. Se sancionará con el 20% del sueldo a docentes y con Bs 60 a estudiantes. Hoy se sorteará posición de frentes en papeletas para votación de este 20.

Martes, 6 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Difusión. Tanto en los módulos como en el campus universitario hay pasacalles con mensajes de los distintos frentes.

De acuerdo a la Corte Electoral Permanente (CEP) durante la actual campaña en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), está prohibido "regalar servicios": como pintado de uñas y tampoco se permitirá entrega de alimentos. Según se explicó el incumplimiento de esto tendrá sanción económica tanto para estudiantes como para docentes. Este próximo 20 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones de delegado al Ilustre Consejo Universitario (ICU); dirigentes de la Federación Universitaria Local (FUL); Centros Internos y auxiliares docentes. Hoy será el sorteo para el orden en la ubicación de las papeletas de sufragio.

Sanciones. "No permitimos el ingreso de ningún tipo de fiestas a la universidad. (Antes los candidatos) Traían circos, carritos, hacían manicure y pedicure dentro de la U. Estas cosas, el regalar obsequios, no se pueden hacer porque esto es prebendalismo", enfatizó, el presidente de la CEP, Róger Guzmán, quien también detalló que la sanción a los infractores son: en el caso de estudiantes Bs 60 y el bloqueo de su matrícula y de docentes, el 20% de su sueldo. Agregó que lo que se busca es no afectar las clases y que en las campañas prime la difusión de propuestas.

Desde que se inicio la campaña se emitió un comunicado para que los docentes permitan el ingreso de los candidatos a las aulas, por algunos minutos, para explicar sus propuestas. Todo tipo de difusión debe concluir 48 horas antes de las votaciones. Una de las postulantes al ICU por el frente, Todos por la U, Daniela Rivera explicó que la campaña de su grupo principalmente consiste en explicar propuestas en las aulas. En un recorrido ayer por los módulos se pudo observar carteles de diferentes frentes, especialmente en los ingresos de cada módulo. En algunos se serigrafiaba poleras, en otros se distribuían volantes y se difundían por pequeñas pantallas de televisión las propuestas de campaña. Aunque igual se observó oferta de pintado de uñas. Una estudiante de Enfermería, Laura Osinaga consideró que hasta la fecha las campañas se desarrollan con mayor tranquilidad comparadas con otras elecciones. "El mayor incidente que escuché a la fecha fue que una noche un grupo de estudiantes intentó tomar las oficinas de la corte (CEP), pero no pasó a mayores", agregó.

Cronograma . Dentro del proceso electoral hasta ayer se permitía la presentación de impugnaciones a las distintas candidaturas. Hasta el mediodía de ayer se presentaron 10: la mayoría fue a los candidatos docentes. Entre los principales motivos están: ser extranjero o funcionario administrativo. En el caso de los estudiantes las cartas de impugnación fueron por tener más de 8 años en la 'U'.

Hoy se difundirá la lista definitiva de los frentes en carrera. Guzmán aclaró que si hay solicitudes a las que se dio curso y se inhabilitó candidato o un frente completo.

En el caso de la FUL: se inhabilitó a dos planchas completas: Falange Estudiantil y Alerta U. Por ello hay habilitados: Misión, Democracia y Juventud, Insurgencia Revolucionaria Académica, Movimiento Estudiantil con Transformación y Todos por la Universidad.

Dentro del cronograma de elecciones, el sorteo público de la posición de los frentes en la papeleta es a las 15:00 en el salón auditorio Marcia Rivero de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Para este proceso deben estar presentes los delegados de cada frente.

La posesión de los ganadores esta fijada para el 5 de diciembre con lo que concluiría el calendario electoral.

82 Mil

estudiantes son los habilitados para votar en esta elección.

Esta semana se prevé difundir cronograma de la PSA

Esta semana se prevé difundir el cronograma para la Prueba de Suficiencia Académica (PSA), de la gestión 2019 para el ingreso a la universidad estatal. A la fecha, ya se difunde información sobre el procedimiento que se debe seguir. Aunque las autoridades aclararon que no se debe hacer ninguna cancelación hasta que se difunda el calendario. Este debe ser aprobado por el Vicerrectorado. Cada gestión postulan más de 20.000 bachilleres a esta prueba.