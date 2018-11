Municipios e interculturales no acataran paro cívico del 6 de diciembre

Lunes, 5 de Noviembre, 2018

Las comunidades interculturales y municipios rurales del departamento de Santa Cruz no acatarán el paro cívico nacional convocado por los comités de ocho regiones para el próximo 6 de diciembre, demandando respeto el voto del referendo del 21 de febrero de 2016.

El representante del sector intercultural, Wilson Cáceres, aseguró que como organizaciones sociales “rechazamos rotundamente toda convocatoria lanzada por este Comité Cívico”. De hecho, dijo que un día de paro es pérdida para las familias que viven del trabajo diario.

“Significa para nosotros pérdidas, para nuestros hermanos campesinos, productores, para la gente acá de la ciudad que vive del día a día, que se dedica al comercio, al transporte, en ese sentido creemos que es un paro de una clase social política con intereses personales y hemos decidido no participar en ninguno de nuestros municipios o acatar este paro cívico”, apuntó.

Asimismo, el sistema asociativo, a través de su presidente, Rodolfo Vallejos, descartó también acatar el paro anunciado y anticipó un trabajo normal en todas las Alcaldía rurales.

“Los municipios no vamos a parar, no hemos escuchado una demanda que tengan los cívicos ¿ante quién?, si hubiera una demanda y esa demanda no fuera cumplida yo creo que también los municipios ayudaríamos a parar porque al final por beneficio del departamento lógicamente que todos debemos estar unidos, pero si no hay una demanda de los cívicos los municipios no tenemos por qué parar, vamos a trabajar normalmente nosotros”, afirmó.