Montaño: a Ética aún no llegó denuncia en contra del diputado Cabrera

Lunes, 5 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: El diputado Henry Cabrera. Foto: ANF

El diputado Édgar Montaño (MAS) aseguró que aún no existe ninguna denuncia en contra de su colega Henry Cabrera por violencia física contra su expareja, pese a que la semana pasada Unidad Demócrata presentó un memorial.



"El jueves he estado en La Paz y no existe en ventanilla de la comisión de Ética ni presidencia de la Cámara de Diputado, no ha llegado ninguna denuncia ni por la señora denunciante ni por otra persona", declaró Montaño según radio Santa Cruz.



No obstante la pasada semana al diputada Griselda Muñoz (UD) presentó la denuncia ante el Pleno de la Cámara de Diputados para que se lo remita a la comisión de Ética.



"Solicitamos que no se de proteccionismo a este diputado y que asuma su defensa en la comisión de Ética", sostuvo Muñoz, al referirse al legislador.



Cabrera fue denunciado, el 23 de octubre por su expareja sentimental, quien dijo haber sido agredida física y psicológicamente en varias oportunidades.



"Estoy sentado una denuncia contra este señor que es diputado, que se llama Henry Cabrera, con el cual he tenido una relación de tres años, donde he sufrido maltrato físico y sicológico", declaró la expareja del legislador, denunció la mujer, aunque después desistió de la demanda.



El legislador solicitó 30 días de licencia de la Cámara Baja sin goce de haber, hasta resolver su caso y probar que no incurrió en agresiones.



El diputado Erick Morón actualmente ejerce las funciones de presidente de la Brigada Parlamentaria ante la ausencia de Cabrera, anticipó que la licencia de su colega puede ser ampliada solo a solicitud del involucrado y de acuerdo al avance de su proceso.