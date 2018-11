Piérola niega la 'venta' del PDC a Manfred y anuncia acciones penales

Pero a la candidata presidencial sí le gustaría consolidar una alianza con Reyes Villa, Cossío, Marinkovic y otros supuestos 'perseguidos políticos'

Lunes, 5 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: La diputada Norma Piérola junto a Manfred Reyes Villa en un encuentro en EEUU. Foto: Captura de video.

La diputada y candidata a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola, aseguró que no vendió la sigla de esta organización política al exprefecto Manfred Reyes Villa, después de que se difundió en redes sociales un video sobre una supuesta "transacción" a la que habría llegado con la exautoridad departamental.



"Yo estuve en julio en Estados Unidos, pero no ha sido una reunión política como un cobarde está tratando de hacer ver (a través de ese video) en el que no sólo se está involucrando a Reyes Villa, sino también a la iglesia evangélica y a un señor que estaba participando (del mismo evento), como es el coronel Almeida", dijo Piérola, en una entrevista con ANF.



Explicó que viajó a EEUU por una invitación para la presentación de un libro y para participar de una reunión, donde ella dio una "conferencia política" con la asistencia de varias personas, entre ellas Reyes Villa y otros residentes bolivianos.



"Pero en ese encuentro no se ha vendido (la sigla) como el señor Luis Ayllón está diciendo (...); una parlamentaria que apenas tiene un voto dentro del Comité Político Nacional del PDC no puede ir a vender un partido, además ni que fuera un ingenuo el señor Manfred como para comprar un partido (de ese modo)", manifestó.



Sin embargo, también reconoció que en ese evento suscribió un "principio de acuerdo". Pero "no firmé nada como PDC, sino como diputada, para simplemente llevar adelante una unidad en el país y defender el 21F (referendo del 21 de febrero de 2016 que negó una nueva candidatura al presidente Evo Morales)", subrayó.



Agregó que el PDC tenía conocimiento sobre ese viaje y ahora, ante la "campaña sucia" desatada en su contra, asumirá acciones legales.



"Yo estoy iniciando una acción penal contra Luis Ayllón Mariscal y Víctor Hugo Velasco (que también estaría involucrado en la 'campaña') para dañar mi dignidad solamente porque se descubrió que vendieron el partido al MIR (de Jaime Paz Zamora) a espaldas de la mayoría de nuestros militantes y en base a un directorio que ya perdió legitimidad", sostuvo.



Calificó de una "canallada" el video difundido en las redes y exigió a sus detractores a comprobar si ella recibió algún centavo de parte de Reyes Villa; aunque admitió que le gustaría invitarlo, al igual que a otros "refugiados" en el exterior, para conformar un bloque opositor rumbo a las próximas elecciones de 2019.



"Lo ideal sería tratar de invitarlo más adelante reconociendo su liderazgo y su trayectoria (...) siempre y cuando haya una decisión del partido porque yo no tomo decisiones sola, pero no solamente a él, sino a las personas que han sido linchadas políticamente, como Mario Cossío, Branko Marinkovic y otros (...) porque seguramente tienen gente y si se pudiera hacer una alianza única con estos opositores reales, pienso que sería fabuloso llevar adelante un proceso", aseveró.



Entre tanto, la candidata continúa llevando adelante reuniones con otros sectores del país para empezar a consolidar acuerdos en los próximos días.



"Se está realizando reuniones a todo nivel para que en esta semana que viene se pueda plasmar una alianza, hay grandes avances y se van a plasmar en un acuerdo que se está redactando y creo que vamos a alcanzar por lo menos al 70% de los opositores reales", apuntó.