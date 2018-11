Monseñor Giovani Arana de El Alto

Cuestionan uso de leyes para privilegios y poder

Instó a pensar en el bien de las personas, aunque opinen diferente.

Lunes, 5 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Monseñor de El Alto pide cumplimiento y respeto a las leyes por el bien común.

El obispo auxiliar de El Alto, monseñor Giovani Arana, aprovechó la eucaristía de este domingo en la Basílica Menor de San Francisco para referirse a la necesidad de cumplir las leyes, pero no solamente para mantener en el poder a unos cuantos junto a sus privilegios, sino principalmente por el bien de todos.

Esta reflexión se registró en medio de las constantes críticas de varios sectores de la población boliviana al oficialismo, que decidió volver a postular al presidente Evo Morales para mantenerlo en el poder sin respetar el referendo del 21 de febrero de 2016, que negó al jefe de Estado una nueva reelección.

Discurso. "No pensemos que las leyes están en función del bienestar de unos cuantos, no pensemos que las leyes son buenas en cuanto me favorece o favorecen a un grupo que busca intereses personales, no, cuando pensamos así pasa entonces que empiezo a cumplir (solo) aquello que me conviene, aquello que me mantiene en privilegios, aquello que me mantiene en el poder; (pero) la ley está para el bienestar de todos aún cuando sea difícil su cumplimiento", manifestó.

Remarcó que como seres humanos todos necesitamos de las leyes o normas que regulen nuestro comportamiento en todo nivel, es decir, sea en nuestra vida social, religiosa e incluso cultural, porque lo que se busca es mantener relaciones en base al respeto del otro y a las instituciones. "En otras palabras, una ley está siempre en función del bien común, entonces las leyes no solo están para que se cumplan, (...) sino que en ese cumplimiento se busca el bienestar de todos; esta manera de concebir la ley nos ayuda a comprender por qué para el pueblo de Israel eran tan importante las leyes y por qué era tan importante su cumplimiento, pues de algún modo las leyes ayudaron a que como pueblo vivan bien", señaló.

Instó a que “el cumplimiento de toda ley nos lleve siempre a pensar en el bien de la otra persona por mas esta piense diferente”.

Recordó el mandamiento que destacó Jesús de amar al prójimo como a ti mismo, y convocó a que se mantenga una coherencia en base a ese principio.