Barrio 24 de Julio

Denuncian perjuicio por obra de alcantarillado

Los vecinos reclaman que hace un mes su calle es intransitable.

Lunes, 5 de Noviembre, 2018

La obra de alcantarillado en la zona sur de la ciudad, provoca molestia en los vecinos del barrio 24 de Julio.

Los vecinos denuncian que los trabajos han dañado las cañerías de agua y han provocado que la calle sea intransitable por los pozos de agua que se han generado.

El reclamo de los vecinos cobra mayor fuerza por las lluvias, que han provocado mayor perjuicio.

Molestia. Yolanda Maita, una de las personas afectadas de la calle 3, señaló si bien están conscientes de la importancia del sistema de alcantarillado, la molestia radica en que los trabajos han perjudicado a los vivientes.

Indicó que al inicio de la obra se dañó una de las cañerías de agua, dejando sin agua a dos familias y que cuando volvieron los trabajadores a reparar el daño, este quedó más afectado por la rotura de otra cañería y así nuevamente en otras oportunidades. "Está bien que hagan el trabajo, pero que lo hagan bien, no que ahora nos dejan sin agua, entre nosotros los vecinos de la cuadra nos estamos pasando agua a las familias que quedan afectadas", manifestó.

Perjuicio. Por su parte, Ángel Cedeño apuntó que otro de los grandes perjuicios que han tenido, es que sus vehículos no pueden ingresar por esa calle. "No sabemos dónde vamos a dejar nuestros vehículos, las primeras noches dejábamos en las esquinas y dormíamos ahí para que no nos roben, eso hemos tenido que hacer mucho tiempo", dijo al momento de contar que ahora dejan sus motorizados en el parqueo de un pequeño mercado que hay en la zona.

En esa misma línea, se pronunció Diego Villca, estudiante de la cuadra, quien comentó que él no puede sacar su vehículo desde hace un mes y se ve perjudicado en su trabajo.

Los vecinos anuncian que si no tienen soluciones de las autoridades tomarán otras medidas.