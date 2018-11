Presidente del BCB advierte que cambiar de modelo económico sería "nefasto" para el país

Domingo, 4 de Noviembre, 2018

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos, advirtió el domingo que cambiar de modelo económico sería "muy peligroso" para el país y, más aún, volver al pasado neoliberal de privatizaciones causaría un efecto "nefasto" en la economía boliviana.



En entrevista con medios estatales, Ramos aseguró que el modelo económico implementado en el país hace más de una década, que impulsa la creación de empresas estatales, mantiene la estabilidad cambiaria y prioriza la recuperación de los recursos naturales, se demostró adecuado a la realidad boliviana y presentó buenos resultados de crecimiento sostenido.



"No hay un modelo al frente que pueda ofrecer perspectivas; volver al neoliberalismo, volver a la privatización, a la entrega de los recursos naturales, a la pérdida de los excedentes sería nefasto para el país. Este modelo se demuestra adecuado, se compadece a nuestra realidad, a nuestras necesidades; por lo tanto, sustituirlo por un viaje al pasado, con devaluaciones permanentes, sería muy peligroso", remarcó Ramos.



Aseveró que actualmente el pueblo boliviano tiene que tener la certeza que existen suficientes reservas internacionales para cubrir, como "colchones financieros", las deudas de corto plazo y varios meses de exportaciones, por lo que se avizora buenos niveles de crecimiento económico y una inflación mínima.



A su juicio, no existe al frente ninguna propuesta, por parte de los candidatos a las elecciones presidenciales, que mejore el modelo económico actual o cree proyecciones en base a contenidos técnicos.



"Lo que se deja entrever es que quisiera retroceder al pasado y eso sería negativo. El Estado no puede retraerse", insistió.



Dijo que las eventuales propuestas de los candidatos a la presidencia se resumen en críticas al actual modelo o simples frases como "Bolivia dijo no" y "21F", lo que advierte un "salto al vacío" cuando se quiera cambiar de política económica.