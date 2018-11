La Paz

Iglesia pide no usar ley para mantener privilegios y poder

Domingo, 4 de Noviembre, 2018

En la eucaristía dominical en la Basílica de San Francisco, el monseñor Giovani Arana, obispo auxiliar de El Alto, llamó a que se cumplan las leyes para el bienestar de todos y rechazó que se respeten sólo las normas que convienen a unos pocos y mantienen sus privilegios y poder.

“No pensemos que las leyes están en función del bienestar de unos cuantos, no pensemos que las leyes son buenas en cuanto me favorecen o favorecen a un grupo que busca intereses personales, no. Cuando pensamos así pasa entonces que empiezo a cumplir aquello que me conviene, aquello que me mantiene en privilegios, aquello que me mantiene en el poder”, manifestó.

El monseñor Arana indicó que como seres humanos necesitamos de leyes para regular el comportamiento, en base al respeto al otro, a las cosas e instituciones, pero siempre en función del bien común.

Instó a que “el cumplimiento de toda ley nos lleve siempre a pensar en el bien de la otra persona por mas ésta piense diferente”.

Recordó el mandamiento que destacó Jesús de amar al prójimo como a ti mismo, y convocó a que se mantenga una coherencia en base a ese principio.

“Podemos decir que amamos a Dios, sin embargo seguimos tratando mal al otro, seguimos descalificando a los demás, con la mentira con la calumnia. Quienes dicen amar a Dios y quieren ser coherentes con su fe, siempre están defendiendo los derechos de lo demás especialmente de los que sufren injusticia discriminación de los más pobres”, agregó.