Lo mataron para robarle su dinero

Confiesa asesinato de 'dealer' y huye del país

La Policía tiene pendiente la detención de dos jóvenes prófugos (fotos).

Sábado, 3 de Noviembre, 2018

Tenían todo planificado pero todo se salió de control por la muerte de Elías Alvarado una semana antes, los tres implicados Yerry, Rodrigo y Jhon Carlos se anoticiaron que la víctima era una persona con inclinaciones sexuales opuestas y que este vivía solo en un apartamento y se dedicaba al comercio de droga al raleo por el cual manejaba un fuerte capital de dinero. De acuerdo a las palabras textuales de Yerry, recibió una llamada de Rodrigo en septiembre pasado donde le hizo conocer que tenía un pitazo de una persona que le había mostrado una caja donde guardaba su dinero. “Ellos se pusieron a tomar y Elías le confió que guardaba harto dinero y que era soltero y ambos me dijeron que necesitaban ese dinero”, afirmó Yerry. Ahí intervino Chino (Jhon) quien propuso ¿por qué no lo matamos? "Yo les señalé, ¿por qué matarlos? si podemos solo robar su dinero. Cuando llegó el día, ambos me llamaron y me dijeron que había llegado el día. Ese día salí de mi casa a las 22:00 y como acordamos me fui a darles alcance y me escondí en medio del monte". A los pocos minutos llegaron los tres en la moto de Rodrigo y continuaron tomando. "Yo seguía escondido, y vi cuando lo empezaron a atacar, uno lo agarró del cuello y después lo apuñalaron. Luego ambos arrastraron su cuerpo y yo tuve miedo y me fui a mi casa sin decirles nada. En la madrugada (6:00) viene a buscarme Rodrigo y Chino y me piden su mochila que tenía guardada. Yo les pregunté qué habían hecho y me comentaron por lo que les advertí que yo no quería problemas. “Yo no participé en ese crimen”, nunca lo toqué, fueron ellos quienes le robaron su dinero y marihuana.

Colaboraron en su escape. María Elena B., tía de Rodrigo, confesó en un video que el 22 de septiembre se enteró por Yerry que junto a su sobrino y Chino iban a planificar un robo a un joven que vende marihuana. ”Yo les dije que no se metan en líos y que si los descubrían ellos iban a ser los culpables y si los metían presos yo iba levantar las manos”, advirtió la familiar que guarda detención preventiva en la cárcel, sindicada de complicidad. Ella confesó que Rodrigo salió de su casa el 24 de septiembre a las 18:00 y no retornó hasta el día siguiente cuando llegó nervioso a tocar la puerta y al poco rato salió nuevamente. A su retorno, Rodrigo comentó lo sucedido por lo que sus tíos vieron por conveniente que abandone el país y lo embarcaron en la terminal Bimodal rumbo a Chile, donde en la actualidad se refugia y está siendo buscado por la Interpol. María declaró a la Policía que su madre tenía pleno conocimiento de lo que hizo su sobrino y le pidió que guardara la moto en casa de otro familiar. En principio, la detenida negó la colaboración y ante la insistencia de su hermana acabó aceptando.

El 5 de octubre Yerry se apareció en casa de María Elena a advertirle que Rodrigo saliera del país porque la Policía lo estaba buscando por el crimen de Elías. La Felcc logró esclarecer el asesinato a través de las últimas llamadas que recibió la víctima horas antes de su muerte luego que sus asesinos lo citaron por su cumpleaños para beber en un local. En relación al crimen de Elías, el Ministerio Público ya emitió dos órdenes de aprehensión contra Jhon y Rodrigo y dar por cerrado el caso. La Policía cree que uno se encuentra escondido en algún punto del departamento.