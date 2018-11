Alternativa

Cambiar losetas por asfalto ¿Posible solución para baches del casco viejo?

Las losetas en el centro de la ciudad tienen alrededor de 50 años. El tránsito de vehículos, las filtraciones de agua, contaminación en tuberías del alcantarillado, contribuyen al deterioro y la aparición de hundimientos.

Sábado, 3 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Son un referente histórico del crecimiento de Santa Cruz, para cambiarlas se necesitaría más presupuesto.

La aparición de hundimientos, boquetes y baches surgen después de copiosas precipitaciones en la ciudad. Esta situación causa malestar a los dueños de vehículos particulares, taxistas y micreros, quienes transitan las calles del centro diariamente y resultan ser los más afectados. Asimismo, el paso del tiempo y la cotidiana circulación han dañado las losetas que se encuentran en el casco viejo, las cuales protegen el sistema de agua, el alcantarillado y drenaje pluvial. El Día consultó al ingeniero civil, Javier Mendivil y, al secretario de Obras Públicas del Gobierno Municipal, Freddy Arauco, la posibilidad de cambiar el pavimento articulado por el asfalto, como medida para terminar con este asunto que afecta el centro de la urbe. Ambos coinciden en que se debe realizar un trabajo en conjunto por parte del Municipio, que se encarga del mantenimiento de las calles y de Saguapac, que cubre el tema de cañerías.

Deterioro del enlosetado. El vocero oficial de Saguapac, Luis Emilio Vargas, explicó que muchas de las causas del daño se dan por imprudencia de los vecinos y dueños de negocios a través del mal uso del alcantarillado, "Esto se produce por un problema que existe en el centro, se da el tema de cañerías atravesadas, es decir que los dueños de viviendas y negocios unen los desagües con las aguas servidas. De igual manera la basura como papeles, plásticos, pañales, toallas higiénicas que pasan al alcantarillado, al margen de eso, hay muchos restaurantes por esa zona donde depositan restos de comida y residuos, que sigue pasando y se acumula en todo el sistema, eso obviamente aumenta la presión, se taponea y colapsa, cuando esta basura comienza a perderse en los conductos poco a poco, es cuando aparecen las grandes filtraciones, que humedecen ciertas zonas y de esa manera cede la loseta, en especial en épocas de lluvias", mencionó el funcionario.

Cambio. El secretario de Obras Públicas, indica que para realizar un cambio total de las losetas, que se encuentran desde la plaza hasta casi el segundo anillo, primero se debe efectuar un análisis de todo el suelo, "Las losetas que hay en la ciudad datan ya de unos 50 años, además se debe contar con un estudio de las zonas, el mismo debe realizarse en conjunto con Saguapac, que tienen a su mando el alcantarillado y demás, en su mayoría los hundimientos se producen por las filtraciones en las cañerías, que ya son antiguas, tendrán pues 40 o 50 años, asimismo, con la CRE que le corresponde el cableado y los postes. Cambiar las losetas que quedan en la ciudad puede ser viable, pero primero debe existir el estudio e inspección del suelo, luego sería reunirse con expertos para ver opciones que sean accesibles, ya sea un cambio total o realizar reparaciones que duren en el tiempo", comentó Arauco.

Presupuesto. Arauco explica que es atractiva la idea de modificar los adoquines hexagonales; sin embargo, el monto podría ser un impedimento, anteriormente se sacó un cálculo estimado y la cantidad es bastante elevada, por lo cual se optó por el bacheo, "Cambiar todas las losetas que provocan los baches hasta por lo menos el segundo anillo, más la refacción de asfalto y pavimento desgastado, costaría alrededor de $us 150 millones, resulta muy caro, por eso se repara principalmente las zonas más dañadas. Hoy contamos con Bs 30 millones para el bacheo, el cambio de pavimento rígido y de losetas. Existe un presupuesto cada año, para el 2019 logramos que se tenga entre Bs 90 y 100 millones, que ayudaría para la reposición de losetas dañadas y pavimento rígido en los lugares más críticos", acotó el secretario municipal.

Tipos de pavimentos. Existen tres clases de pavimento dentro de Santa Cruz, el flexible es aquel que tiene mejor acabado y sería el indicado para aplicarlo en el primer anillo, actualmente es el que está en el segundo anillo, por otro lado el rígido, que tiene una vida de 20 a 30 años, este se utilizó para el tercer y cuarto anillo, el mismo presenta bastante desgaste por tener más de 20 años y el pavimento articulado que se trata de las losetas del casco viejo.

Mantenimiento permanente. Javier Mendivil, ingeniero civil y experto en movilidad urbana, ilustra que se tiene un tema de fondo, no solo cambiar las losetas, sino de hacer un mantenimiento permanente en el municipio, "En la ciudad de Santa Cruz los proyectos de mantenimiento son dados por emergencia, deberían ser realizados por rutina. El problema no sucede cuando llueve, sino que se pronuncia a raíz de las lluvias. Hoy tenemos problemas en varios puntos porque se los ha dejado de lado, es por ello que el agua penetra, en otros lados, podrá haber filtraciones de aguas por el alcantarillado que es antiguo, pero se debe proyectar a través del mantenimiento. Se tendría que elaborar un plan proyectado a prevenir el deterioro a través del tiempo, no solo cuando existe un hecho en particular, lo que hoy se hace es una reparación, no un mantenimiento", citó.

Trabajo combinado. El ingeniero civil dice que el Gobierno Municipal como Saguapac, deben trabajar unidos para prevenir los daños en las calles enlosetadas, "Hay equipos que muestran humedades y realizan un diagnóstico de cómo se encuentra el suelo y subsuelo. Cuando se comenzaron a hundir las losetas, se debió hacer el mantenimiento, el municipio es quien tenía que estar primero, evaluar el problema con los técnicos que tiene, y ver si el problema era de gran magnitud para poder llamar a Saguapac. Pero, ¿Qué es lo que se hace hoy? lo dejan pasar, Saguapac atiende el problema si es que le corresponde, mientras que el municipio no va más allá. Para evitar estos hechos de hundimientos, baches y hoyos en el centro, se debe buscar formas para realizar un diagnóstico a profundidad, en el caso de que no se cuente con presupuesto, ambas instituciones deben ser parte quizás de una licitación para que una empresa externa haga el análisis y que demuestre cuáles son los puntos críticos en la ciudad, y así se pueda trabajar en un proyecto en conjunto", finalizó Mendivil.

'Cambiar las losetas puede ser viable, pero primero debe existir el estudio e inspección del suelo y un presupuesto que sea accesible'.

Freddy Arauco

Secretario de Obras Públicas del Municipio

'Se debe enfocar en el mantenimiento. Elaborar un plan proyectado a prevenir el deterioro a través del tiempo, por parte del Municipio y Saguapac'.

Javier Mendivil

Ingeniero civil

'Cuando la basura entra en los conductos es cuando aparecen las filtraciones, humedecen ciertas zonas y de esa manera ceden la losetas'.

Luis Emilio Vargas

Vocero de Saguapac