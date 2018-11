Ministerio Público inicia procesos disciplinarios contra fiscales Blanco y Boyan

El fiscal general y el fiscal departamental de La Paz definirán qué función cumplirá Edwin Blanco

Jueves, 1 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Susana Boyan y Edwin Blanco, fiscales de La Paz. Foto: archivo ANF

El Ministerio Público, a través de la instancia disciplinaria, abrió procesos administrativos contra los fiscales Edwin Blanco y Susana Boyan, ambos cuestionados por su participación en el caso bebé Alexander.



“Quien tiene ya conocimiento (de la denuncia) es el juez sumariante y no olvidemos que el juez sumariante es en este caso autónomo en sus decisiones, luego para la información ante la sociedad; voy a interiorizarme de las denuncias que existen no solamente en contra de los fiscales mencionados (Blanco y Boyan), si no contra de todos los fiscales que existen”, informó el fiscal departamental de La Paz, William Alave.



Alave no dio mayores detalles sobre estos procesos, sin embargo mencionó que existen denuncias contra los mencionados en la vía disciplinaria, y en los próximos días revisará no solo los casos referidos a Blanco y Boyan, si sobre todas las denuncias que hubiera en contra de otros fiscales.