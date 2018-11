Mujer que denunció desfalco al Banco Unión sale de la cárcel después de un año de prisión

Luego de 13 días de trámites judiciales, Marihela Valdés finalmente logró dejar la cárcel

Jueves, 1 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Marihela Valdés terminó sus trámites judiciales en el Juzgado Segundo Anticorrupción. Foto: ANF.

Marihela Valdés, exfuncionaria del Banco Unión que denunció el desfalco millonario a la entidad financiera, salió ayer miércoles de la cárcel de Obrajes para cumplir con una orden de arresto domiciliario, luego superar una serie de obstáculos interpuestos por las autoridades judiciales.

"He esperado mucho tiempo este día, agradezco a mis abogados y principalmente a Dios porque me ha dado las fuerzas para seguir adelante", afirmó Valdés, al recobrar su libertad.



Valdés estuvo detenida, pese a que el 19 de octubre la jueza Lorena Camacho ya dispuso que cumpla sólo detención domiciliaria. Durante todo este tiempo no logró abandonar la cárcel porque la jueza Claudia Castro se negó a firmar su orden de salida alegando acciones "irregulares" en el dictamen de Camacho.



La procesada incluso tuvo que recurrir a otras instancias judiciales para hacer cumplir la medida de Camacho y es así que el caso llegó a manos del juez Segundo Anticorrupción, Alan Zarate, quien finalmente firmó su orden de salida.



Asimismo, Zarate se hizo cargo del caso Banco Unión, luego de que Castro se excusó de seguir llevando adelante este proceso.



La exfuncionaria dijo que no robó nada, tampoco recibió un solo centavo de Juan Pari, principal acusado por el desfalco a la entidad bancaria.



Recordó que ella informó del ilícito a las autoridades correspondientes y lamentó que la jueza Castro haya obstaculizado su salida de la cárcel.



Jhony Zeballos, abogado de Valdés, indicó que iniciaron acciones legales contra Castro por no dar curso a la liberación de su defendida.



"Ya se ha realizado una denuncia ante el Ministerio Público por retardación y otros tres delitos más contra la doctora Claudia Castro", apuntó el jurista.



Valdés estuvo recluida en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes desde octubre del año pasado.