Médicos proponen arancel cero para el cáncer y crear un impuesto para su financiamiento

Jueves, 1 de Noviembre, 2018

Ref. Fotografia: Una paciente del Instituto Chuquisaqueño de Oncología (ICO) Foto: César Vale PRO

La vicepresidenta del Colegio Médico de Bolivia, Yolanda Ernst, informó que el ente colegiado trabaja en una ley contra el cáncer, junto a los pacientes, que permita garantizar la atención gratuita y cubra todas las necesidades de los afectados. Indicó que el cáncer debe ser tratado de forma distinta, y no dentro del seguro gratuito, al ser una enfermedad especial.

"Una ley racional que cubra todas las necesidades con las siguientes propuestas: quitar impuestos a todo lo que signifique cáncer, en la Aduana, lo que nos donan, porque todo tiene que pagar impuestos; y la otra, que busquen donde aplicar un impuesto para crear un fondo", explicó la galena.

Ernst dijo que esta propuesta funciona en todos lados y citó como ejemplo Brasil, "donde el cáncer está absolutamente cubierto, porque el cáncer es catastrófico, te deja en la calle, venden todo las personas para afrontar esta enfermedad".

"Es una de las enfermedades catastróficas que tiene que tomarse en cuenta como prioridad y no incluirla en este seguro de atención gratuita que vamos a necesitar", apuntó.



Según el informe del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), sobre la situación de las personas con cáncer, con datos del Ministerio de Salud, entre 2011 y 2016 se registraron alrededor de 93 mil casos, un promedio de 18.600 casos por año: 14 personas por día entre hombres y mujeres.



El cáncer devasta la economía de las personas que se ven obligadas a vender todas sus pertenencias para afrontar el tratamiento, y ni aún así alcanza. Otras desisten del tratamiento y optan por morir en sus casas por la falta de recursos.



Ernst destacó la aprobación del decreto supremo que trasfiere 21 millones de bolivianos para el tratamiento gratuito de quimioterapia para los pacientes, pero dijo que comparado a la dimensión del problema en el país y las condiciones del sistema de salud oncológico, es insignificante.



"Esto es muy bonito porque van a pagarle la plata a los que ya están haciendo la lista de espera, van a cubrir otros centros donde quizás no podrían acudir por la parte económica, pero es tan poco eso comparado con todo lo que se necesita para los pacientes con cáncer", apuntó.



Pidió afrontar el problema de manera integral, con una visión más amplia, porque "el decreto está bien, pero no soluciona, esto no es nada".